Συντάξεις Ιουλίου: Πότε έρχεται η δεύτερη πληρωμή, ποιους αφορά
Συντάξεις Ιουλίου: Πότε έρχεται η δεύτερη πληρωμή, ποιους αφορά
Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των συνταξιούχων τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ
Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29/6 η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου.
Η πρώτη δόση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ενώ τα ποσά είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης.
Την πληρωμή αυτή έλαβαν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των συνταξιούχων τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.
Παράλληλα, καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αυτής καταβολής, κλείνει ο κύκλος πληρωμών των συντάξεων για τον Ιούλιο.
Η πρώτη δόση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ενώ τα ποσά είχαν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης.
Την πληρωμή αυτή έλαβαν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των συνταξιούχων τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.
Παράλληλα, καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αυτής καταβολής, κλείνει ο κύκλος πληρωμών των συντάξεων για τον Ιούλιο.
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