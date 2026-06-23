Γιατί το 2026 αρχίζει να μοιάζει με το 1929
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί το 2026 αρχίζει να μοιάζει με το 1929

Ένας δημοσιογράφος που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για το κραχ του 1929, βλέπει σήμερα τις ίδιες «ανατριχιαστικές ομοιότητες». Δεν προβλέπει κατάρρευση, λέει κάτι πιο ενοχλητικό: ότι έχουμε ξεχάσει

Γιατί το 2026 αρχίζει να μοιάζει με το 1929
Σχεδόν έναν αιώνα μετά το κραχ της Wall Street, ο Άντριου Ρος Σόρκιν κάθισε απέναντι από ένα μικρόφωνο και είπε ότι αναγνωρίζει τα συστατικά. Ο χρηματοοικονομικός δημοσιογράφος, συγγραφέας του «1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History», μίλησε αυτές τις μέρες στο podcast Trumponomics του Bloomberg και περιέγραψε μια αγορά γεμάτη με ό,τι ακριβώς προηγήθηκε της καταστροφής: μια μεταμορφωτική νέα τεχνολογία, πλήθος μικροεπενδυτών που μπαίνουν στο παιχνίδι, κι αυξανόμενη διάθεση να χαλαρώσουν οι κανόνες. Ο Σόρκιν δεν προέβλεψε κραχ. Προειδοποίησε για κάτι πιο διακριτικό: ότι η μνήμη είναι κοντή.


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