Γιατί το 2026 αρχίζει να μοιάζει με το 1929

Ένας δημοσιογράφος που έγραψε ολόκληρο βιβλίο για το κραχ του 1929, βλέπει σήμερα τις ίδιες «ανατριχιαστικές ομοιότητες». Δεν προβλέπει κατάρρευση, λέει κάτι πιο ενοχλητικό: ότι έχουμε ξεχάσει