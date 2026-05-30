Πρόγραμμα Ανακαινίζω: Πώς θα πάρετε επιδότηση έως 95% για αναβάθμιση κατοικίας
Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιδοτεί με έως 95% ανακαινίσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις σε παλιές κατοικίες, με ανώτατη ενίσχυση 36.000 ευρώ και αιτήσεις από το φθινόπωρο
Νέο μεγάλο πρόγραμμα στήριξης για την ανακαίνιση κατοικιών ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσω του «Ανακαινίζω», με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και υψηλά ποσοστά επιδότησης που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 95% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και στοχεύει τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας των νοικοκυριών όσο και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού οικιστικού αποθέματος της χώρας.
Μεταξύ των βασικών δικαιούχων περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν να λάβουν ιδιαίτερα αυξημένη επιδότηση για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.
Δάνεια μέσω τραπεζών και Ταμείου Ανάκαμψης
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των εμπορικών τραπεζών, με τη διαχείριση να περνά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Συνολικά προβλέπεται να διοχετευθούν δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να στηριχθεί η αναβάθμιση παλαιών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα.
Το νέο «Ανακαινίζω» αφορά τόσο κλειστά ακίνητα που χρειάζονται παρεμβάσεις για να επανενταχθούν στην αγορά όσο και κατοικίες που ιδιοκατοικούνται και απαιτούν εκσυγχρονισμό.
Πόσα χρήματα καλύπτει η επιδότηση
Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καλύπτοντας έως το 90% του συνολικού κόστους εργασιών για ανακαίνιση ή ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.
Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό από 60% έως 90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτονται με ποσοστά από 20% έως 40%, αντιστοιχώντας περίπου στο 20%-30% της συνολικής δαπάνης.
Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα
Η επιδότηση των 300 ευρώ ανά τετραγωνικό αφορά ευρύ φάσμα παρεμβάσεων μέσα στο σπίτι.
Μεταξύ άλλων, καλύπτονται εργασίες όπως:
-ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου
-αντικατάσταση κουφωμάτων
-ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες
-εργασίες βελτίωσης εσωτερικών χώρων
-ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις
Στις ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης η αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας, καθώς και η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας.
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου με τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας επιλεξιμότητας, στα πρότυπα του προγράμματος «Σπίτι μου 2».
Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαπιστώνουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.
Στη συνέχεια, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης και στην προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου.
Η πλήρης πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.
