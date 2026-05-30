Πρόγραμμα Ανακαινίζω: Πώς θα πάρετε επιδότηση έως 95% για αναβάθμιση κατοικίας

Νέο μεγάλο πρόγραμμα στήριξης για την ανακαίνιση κατοικιών ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσω του «Ανακαινίζω», με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και υψηλά ποσοστά επιδότησης που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 95% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και στοχεύει τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας των νοικοκυριών όσο και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού οικιστικού αποθέματος της χώρας.Μεταξύ των βασικών δικαιούχων περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν να λάβουν ιδιαίτερα αυξημένη επιδότηση για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.Δάνεια μέσω τραπεζών και Ταμείου ΑνάκαμψηςΗ χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των εμπορικών τραπεζών, με τη διαχείριση να περνά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.Συνολικά προβλέπεται να διοχετευθούν δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να στηριχθεί η αναβάθμιση παλαιών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα.Το νέο «Ανακαινίζω» αφορά τόσο κλειστά ακίνητα που χρειάζονται παρεμβάσεις για να επανενταχθούν στην αγορά όσο και κατοικίες που ιδιοκατοικούνται και απαιτούν εκσυγχρονισμό.Πόσα χρήματα καλύπτει η επιδότησηΗ επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, καλύπτοντας έως το 90% του συνολικού κόστους εργασιών για ανακαίνιση ή ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό από 60% έως 90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτονται με ποσοστά από 20% έως 40%, αντιστοιχώντας περίπου στο 20%-30% της συνολικής δαπάνης.Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα