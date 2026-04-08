Επέλαση των «ταύρων» στο Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό ράλι ανάκαμψης 6,6%, άλμα 10,7% για τις τράπεζες

Αποκαθίσταται η εικόνα στις αγορές

Η ειδική διανομή της Allwyn και οι νέες μετοχές της CrediaBank

Τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον FTSE Russell

«Εκρηκτική» άνοδο κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, έχοντας ως «καύσιμο» τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων οδήγησε σε δυναμική ανάκαμψη όλες τις αγορές, με την Euronext Athens να μην αποτελεί εξαίρεση.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τετάρτης (8/4),, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.146,62 μονάδες.Με αυτό τον τρόπο, ο ΓΔ βρέθηκεκαι συγκεκριμένα στο υψηλότερο σημείο από τις 26 Φεβρουαρίου (2.304,14 μονάδες), απορροφώντας όλες τις απώλειες που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή (σ.σ. ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου). Επιπλέον, πραγματοποίησε την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 5,5 ετών (από το +11,46% της 9ης Νοεμβρίου 2020).Απόλυτες πρωταγωνίστριες(+10,7%). Στα blue chips μεγάλη κερδισμένη ήταν η Metlen με «άλμα» +9%. Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές των διυλιστηρίων δέχθηκαν πιέσεις λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Ιδιαίτερα έντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που αποτυπώνεται από το γεγονός ότι ο τζίρος υπερέβη τα 500 εκατ. ευρώ.Η ξαφνική στροφή προς τη διπλωματία και η ανακοίνωση εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άλλαξαν άρδην το σκηνικό στις αγορές, δίνοντας το έναυσμα για μια ισχυρή ανοδική κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός από την Τεχεράνη και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ απομακρύνουν το φάσμα μιας γενικευμένης ενεργειακής κρίσης, προκαλώντας κύμα ανακούφισης στους επενδυτές.Η αποκλιμάκωση της έντασης αποτυπώνεται ήδη με εντυπωσιακό τρόπο στις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν «ελεύθερη πτώση» της τάξης του 15%, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική υποχώρηση, αποσυμπιέζοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποκλιμακώνονται, περιορίζοντας τη μεταβλητότητα.Η αγορά εισέρχεται, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ασφαλή καταφύγια και να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Για το ΧΑ, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς η μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου πυροδότησε τη σημερινή ισχυρή άνοδο, αποκαθιστώντας το επενδυτικό μομέντουμ που είχε διαταραχθεί από τις πολεμικές ιαχές.Χωρίς το καθαρό ποσό ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 5,3%) διαπραγματευόταν σήμερα η Allwyn. Πρόκειται για ειδική διανομή που θα καταβληθεί από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, καθώς θα καταβληθεί από τα αποθεματικά εισφορών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα επανεπένδυσης, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 14 έως τις 27 Απριλίου. Η τιμή αναφοράς της μετοχής για την επανεπένδυση (scrip) θα καθοριστεί το διάστημα 20-24 Απριλίου και θα ανακοινωθεί στις 24 Απριλίου. Η εκκαθάριση (καταβολή μετρητών και εισαγωγή των νέων μετοχών) έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου.Στο ταμπλό του ΧΑ εισήχθησαν σήμερα οι 375 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, με τιμή διάθεσης 0,8 ευρώ ανά νέα μετοχή, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ (καθαρό ποσό 280,3 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους 19,7 εκατ. ευρώ).Παράλληλα, εισήχθησαν οι 323.887 νέες μετοχές της Unibios, που προέκυψαν από την ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση. Τέθηκαν επίσης προς διαπραγμάτευση τα περίπου 7,6 εκατ. δικαιώματα συμμετοχής της Y/KNOT Invest στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 8 έως και 16 Απριλίου, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 0,52 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης έχει οριστεί από σήμερα έως και τις 21 Απριλίου.Τα οικονομικά τους αποτελέσματα για την περσινή χρήση ανακοινώνουν σήμερα η Alpha Trust, η Prodea Investments και η Μπλε Κέδρος, ενώ την Πέμπτη (9/4) σειρά έχει η Metlen. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τετάρτη (15/4) ΟΛΘ, Παρασκευή (17/4) Ελλάκτωρ και Εβροφάρμα.Στην ενδιάμεση αναθεώρηση ταξινόμησης, ο FTSE Russell ανακοίνωσε το πλάνο υλοποίησης για την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των «Προηγμένων Αναδυόμενων» (Advanced Emerging) σε καθεστώς «Αναπτυγμένης Αγοράς» (Developed Market) εντός των δεικτών FTSE GEIS (η οποία είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025), με ισχύ από την 21η Σεπτεμβρίου 2026 (υλοποίηση σε ένα στάδιο). Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η τελική σύνθεση θα επιβεβαιωθεί με βάση τα δεδομένα του Ιουνίου 2026.