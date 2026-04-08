Επέλαση των «ταύρων» στο Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό ράλι ανάκαμψης 6,6%, άλμα 10,7% για τις τράπεζες
Σε υψηλό έξι εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 5,5 ετών - Έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον με τον τζίρο να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ - FTSE Russell: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026
«Εκρηκτική» άνοδο κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, έχοντας ως «καύσιμο» τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων οδήγησε σε δυναμική ανάκαμψη όλες τις αγορές, με την Euronext Athens να μην αποτελεί εξαίρεση.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τετάρτης (8/4), ο Γενικός Δείκτης σημείωσε «άλμα» 141,21 μονάδων ή +6,58% και έκλεισε στις 2.285,92 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.146,62 μονάδες.
Με αυτό τον τρόπο, ο ΓΔ βρέθηκε σε υψηλό περίπου έξι εβδομάδων και συγκεκριμένα στο υψηλότερο σημείο από τις 26 Φεβρουαρίου (2.304,14 μονάδες), απορροφώντας όλες τις απώλειες που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή (σ.σ. ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου). Επιπλέον, πραγματοποίησε την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 5,5 ετών (από το +11,46% της 9ης Νοεμβρίου 2020).
Απόλυτες πρωταγωνίστριες οι τράπεζες, με άνοδο που άγγιξε διψήφια επίπεδα (+10,7%). Στα blue chips μεγάλη κερδισμένη ήταν η Metlen με «άλμα» +9%. Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές των διυλιστηρίων δέχθηκαν πιέσεις λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Ιδιαίτερα έντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που αποτυπώνεται από το γεγονός ότι ο τζίρος υπερέβη τα 500 εκατ. ευρώ.
Η αποκλιμάκωση της έντασης αποτυπώνεται ήδη με εντυπωσιακό τρόπο στις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν «ελεύθερη πτώση» της τάξης του 15%, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική υποχώρηση, αποσυμπιέζοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποκλιμακώνονται, περιορίζοντας τη μεταβλητότητα.
Η αγορά εισέρχεται σε φάση «risk-on», με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ασφαλή καταφύγια και να στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Για το ΧΑ, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως καταλύτης, καθώς η μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου πυροδότησε τη σημερινή ισχυρή άνοδο, αποκαθιστώντας το επενδυτικό μομέντουμ που είχε διαταραχθεί από τις πολεμικές ιαχές.
Στο ταμπλό του ΧΑ εισήχθησαν σήμερα οι 375 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank, με τιμή διάθεσης 0,8 ευρώ ανά νέα μετοχή, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ (καθαρό ποσό 280,3 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ύψους 19,7 εκατ. ευρώ).
Παράλληλα, εισήχθησαν οι 323.887 νέες μετοχές της Unibios, που προέκυψαν από την ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση. Τέθηκαν επίσης προς διαπραγμάτευση τα περίπου 7,6 εκατ. δικαιώματα συμμετοχής της Y/KNOT Invest στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 8 έως και 16 Απριλίου, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 0,52 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης έχει οριστεί από σήμερα έως και τις 21 Απριλίου.
Τα οικονομικά τους αποτελέσματα για την περσινή χρήση ανακοινώνουν σήμερα η Alpha Trust, η Prodea Investments και η Μπλε Κέδρος, ενώ την Πέμπτη (9/4) σειρά έχει η Metlen. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τετάρτη (15/4) ΟΛΘ, Παρασκευή (17/4) Ελλάκτωρ και Εβροφάρμα.
Αποκαθίσταται η εικόνα στις αγορέςΗ ξαφνική στροφή προς τη διπλωματία και η ανακοίνωση εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άλλαξαν άρδην το σκηνικό στις αγορές, δίνοντας το έναυσμα για μια ισχυρή ανοδική κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός από την Τεχεράνη και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ απομακρύνουν το φάσμα μιας γενικευμένης ενεργειακής κρίσης, προκαλώντας κύμα ανακούφισης στους επενδυτές.
Η ειδική διανομή της Allwyn και οι νέες μετοχές της CrediaBankΧωρίς το καθαρό ποσό ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 5,3%) διαπραγματευόταν σήμερα η Allwyn. Πρόκειται για ειδική διανομή που θα καταβληθεί από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, καθώς θα καταβληθεί από τα αποθεματικά εισφορών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν επίσης τη δυνατότητα επανεπένδυσης, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 14 έως τις 27 Απριλίου. Η τιμή αναφοράς της μετοχής για την επανεπένδυση (scrip) θα καθοριστεί το διάστημα 20-24 Απριλίου και θα ανακοινωθεί στις 24 Απριλίου. Η εκκαθάριση (καταβολή μετρητών και εισαγωγή των νέων μετοχών) έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου.
Τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον FTSE RussellΣτην ενδιάμεση αναθεώρηση ταξινόμησης, ο FTSE Russell ανακοίνωσε το πλάνο υλοποίησης για την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των «Προηγμένων Αναδυόμενων» (Advanced Emerging) σε καθεστώς «Αναπτυγμένης Αγοράς» (Developed Market) εντός των δεικτών FTSE GEIS (η οποία είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025), με ισχύ από την 21η Σεπτεμβρίου 2026 (υλοποίηση σε ένα στάδιο). Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η τελική σύνθεση θα επιβεβαιωθεί με βάση τα δεδομένα του Ιουνίου 2026.
Σύμφωνα με το σημερινό προσυνεδριακό report της Eurobank Equities, ενδεικτικές επιλέξιμες μετοχές υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης περιλαμβάνουν τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Allwyn, μαζί με ένα ευρύτερο «σύμπαν» μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Η προβλεπόμενη στάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες των αναπτυγμένων αγορών παραμένει μικρή (περίπου 0,05–0,08%), γεγονός που συνεπάγεται περιορισμένη αλλά θετική επίδραση από παθητικές εισροές κεφαλαίων.
Για την ελαχιστοποίηση της κινητικότητας (turnover), οι υφιστάμενες ελληνικές μετοχές θα αντιμετωπιστούν ως ήδη υπάρχοντα μέλη κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, σημειώνει η Eurobank Equities. Ο FTSE έχει ήδη εισάγει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης (watch list) που αντικατοπτρίζει την Ελλάδα ως αναπτυγμένη αγορά, η οποία ενημερώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Η επίσημη δημοσίευση της αναθεώρησης έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου 2026, πριν από την υλοποίηση τον Σεπτέμβριο. Τα όρια (thresholds) για την ένταξη στους δείκτες θα προσαρμοστούν ελαφρώς με την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην «Αναπτυγμένη Ευρώπη».
«Εκρηκτική» άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι traders αντιδρούν με ενθουσιασμό στην είδηση της κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά +4,2%, ο γερμανικός DAX καταγράφει «άλμα» +5,2%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +2,9% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +4,9%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά +4,5% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά +4,1%. Στις ασιατικές αγορές, οι κινεζικοί δείκτες σημείωσαν κέρδη μεταξύ +2% και +5%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με άνοδο +5,4%.
newmoney.gr
Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν «απογειώνει» τις διεθνείς αγορέςΗ Wall Street ξεκίνησε δυναμικά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η αμερικανική αγορά αντιδρά θετικά στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η είδηση για μια πρόταση εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν -με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν- άλλαξε απότομα το κλίμα και οδήγησε τους επενδυτές από τον πανικό στην ανακούφιση. Ο Dow Jones σημειώνει «άλμα» 1.300 μονάδων ή +2,8%, ο S&P 500 ενισχύεται κατά +2,3% και ο Nasdaq κατά +2,7%.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα