Γιατί η Alpha Bank προχώρησε στη στρατηγική κίνηση απόκτησης της Alpha Trust
Στόχος η δημιουργία μιας ισχυρής και πλήρως καθετοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης περιουσίας
Με τιμή εξαγοράς 20,20 ευρώ (υψηλότερο κατά 55,71% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου) έκλεισε η συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου της Alpha Trust από την Alpha Bank.
Η Alpha Bank προχώρησε σε μια κομβική στρατηγική κίνηση, επιβεβαιώνοντας τη στήλη Dark Room του newmoney με ημερομηνία 6 Απριλίου 2026, αποκτώντας το 69,61% της Alpha Trust και δρομολογώντας προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής και πλήρως καθετοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης περιουσίας.
Η συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της Τράπεζας στο wealth management, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη φήμη της Alpha Trust, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των €2,2 δισ. και διαθέτει ευρεία και πιστή πελατειακή βάση. Με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων στην Alpha Asset Management και στο Private Banking, ο Όμιλος επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές εσόδων του, να αυξήσει τις προμήθειες και να προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο φάσμα επενδυτικών λύσεων σε εύπορους και θεσμικούς πελάτες. Παράλληλα, η διατήρηση της διοικητικής ομάδας της Alpha Trust εξασφαλίζει συνέχεια και ενισχύει τη δυναμική ανάπτυξης, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία και στην απόδοση κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της Alpha Bank για ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια και διεθνή αγορά διαχείρισης περιουσίας.
H τράπεζα θα απορροφήσει και τα στελέχη και το προσωπικό της Alpha Trust που θα δουλέψουν στις δύο παραπάνω διευθύνσεις μόλις η επενδυτική εταιρία απορροφηθεί.
Η Alpha Bank, ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα με παρουσία και στο εξωτερικό, προχωρά στη συγκεκριμένη κίνηση στο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατηγικής της στη διαχείριση περιουσίας. Η Alpha Trust Holdings, με έδρα την Κηφισιά, δραστηριοποιείται στη συμμετοχή σε επιχειρήσεις, στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στη διαχείριση επενδύσεων, αποτελώντας έναν από τους σημαντικούς ανεξάρτητους παρόχους στον κλάδο.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο Προτείνων έχει ήδη συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών με βασικούς μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση ποσοστού 69,61%. Οι συμφωνίες αυτές τελούν υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει σημαντικά τόσο τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών όσο και την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, καθιστώντας το εύλογο και δίκαιο. Επιπλέον, ο Προτείνων θα καλύψει τα έξοδα εκκαθάρισης της συναλλαγής υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ ο σχετικός φόρος μεταβίβασης θα βαρύνει τους μετόχους.
Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και απόκτησης ποσοστού άνω του 90%, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, ενώ θα παρέχει και δικαίωμα εξόδου στους υπόλοιπους μετόχους.
Σε στρατηγικό επίπεδο, η συναλλαγή ενισχύει τη θέση της Alpha Bank στον τομέα του wealth και asset management, διευρύνει την πελατειακή της βάση και δημιουργεί προοπτικές σημαντικών συνεργειών. Παράλληλα, εξετάζεται η πλήρης ενσωμάτωση της Alpha Trust στον Όμιλο, μέσω συγχώνευσης ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής και ολοκληρωμένης επενδυτικής πλατφόρμας στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον Ιδρυτή και με άλλους μετόχους της Alpha Trust με σκοπό την εξαγορά μίας επιχείρησης, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και την εδραιωμένη φήμη της στην αγορά και μοιράζεται τη δέσμευση της Alpha Bank για ακεραιότητα και αριστεία στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, την ηγετική ομάδα της Alpha Trust, μία ομάδα με ισχυρό όραμα, τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και τη σταθερή πελατειακή βάση της και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της δικής μας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά. Συνολικά, η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας για την αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών για στρατηγική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας για την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank:Η Δημόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των 3.150.744 μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όσες μετοχές του προσφερθούν νόμιμα και έγκυρα, με ανώτατο όριο το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ως ελάχιστη προϋπόθεση επιτυχίας τίθεται η απόκτηση ποσοστού 66,67%.
