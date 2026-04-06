Τζεφ Μπέζος: Τα προβλήματα ενός δισεκατομμυριούχου – Το mega yacht που δεν χωράει, το ελικόπτερο και το υποβρύχιο

Όταν η πολυτέλεια φτάνει σε ακραία επίπεδα, ακόμη και οι διακοπές μπορεί να συνοδεύονται από απρόσμενα εμπόδια. Αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση του Τζεφ Μπέζος, του ιδρυτή της Amazon, ο οποίος αναγκάστηκε να προσαρμόσει τα ταξιδιωτικά του σχέδια λόγω των διαστάσεων του εντυπωσιακού του γιοτ.Το Koru, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή ιδιωτικά σκάφη στον κόσμο, ξεπερνά τα 120 μέτρα σε μήκος και εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το μέγεθός του αποδεικνύεται σε ορισμένες περιπτώσεις περιοριστικός παράγοντας, καθώς δεν μπορεί να προσεγγίσει όλα τα λιμάνια.Το πρόβλημα πρόσβασης στην Κόστα ΡίκαΚατά τη διάρκεια πρόσφατης στάσης στην Κόστα Ρίκα, το γιοτ δεν κατάφερε να εισέλθει στη Μαρίνα Παπαγάγιο, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της περιοχής. Ο λόγος είναι απλός αλλά καθοριστικός: οι εγκαταστάσεις της μαρίνας μπορούν να εξυπηρετήσουν σκάφη έως 76 μέτρα, πολύ μικρότερα από το Koru.