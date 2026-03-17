Ποια είναι τα δύο αδέλφια που επενδύουν στο μέλλον της Συρίας

Οι αδελφοί Αλ-Χαγιάτ έχουν παρουσία σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής στο Κατάρ και πλέον εμφανίζονται έτοιμοι να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της πατρίδας τους, της Συρίας. Το 2017, κατά τη διάρκεια του εμπάργκο του Κατάρ υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η τοπική γαλακτοβιομηχανία Baladna είχε προχωρήσει σε μια εντυπωσιακή κίνηση, μεταφέροντας αεροπορικώς χιλιάδες αγελάδες, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια γάλακτος και τη διατροφική ασφάλεια της Ντόχα.Πίσω από αυτή την ανορθόδοξη πρωτοβουλία βρισκόταν η οικογένεια Αλ-Χαγιάτ, πολιτογραφημένοι Καταριανοί με καταγωγή από τη Συρία. Η κίνηση αυτή τους χάρισε θετικά σχόλια στη χώρα που τους φιλοξενεί και τους επέτρεψε να επωφεληθούν από την οικονομική άνθηση που ακολούθησε. Η Estithmar Holding QPSC, ο βασικός επιχειρηματικός τους όμιλος με δραστηριότητα από τις κατασκευές έως την υγεία και τον τουρισμό, κατέγραψε την καλύτερη χρηματιστηριακή επίδοση μεταξύ των ισχυρών εταιρειών του Κόλπου τον τελευταίο χρόνο, εδραιώνοντας την οικογένεια στις τάξεις των πλουσιότερων επιχειρηματικών δυναστειών της περιοχής.Πλέον, οι Αλ-Χαγιάτ βρίσκονται σε θέση να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Συρίας. Στην καρδιά του εγχειρήματος βρίσκονται δύο αδέλφια, ο Μουτάζ Αλ-Χαγιάτ, πρόεδρος της Estithmar, και ο Ράμεζ Αλ-Χαγιάτ, αντιπρόεδρος του ομίλου, και οι δύο γύρω στα 40. Ο καθένας ελέγχει περίπου το 20% της Estithmar και, βάσει υπολογισμών του Bloomberg, θεωρούνται δισεκατομμυριούχοι λόγω των ατομικών τους συμμετοχών στο ευρύτερο επιχειρηματικό πλέγμα της οικογένειας.Πέραν της Estithmar και της Baladna, η οικογένεια διαθέτει διεθνές χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη και μία έπαυλη η οποία χρονολογείται από τον 19ο αιώνα στο κέντρο του Λονδίνου, που ανήκε παλαιότερα στον Τζον Πίρποντ Μόργκαν τον πρεσβύτερο. Η συνολική καθαρή περιουσία της οικογένειας Αλ-Χαγιάτ εκτιμάται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια.Η άνοδος των Αλ-Χαγιάτ αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο πλούτος στη Μέση Ανατολή συγκεντρώνεται σε επιλεγμένους οικογενειακούς ομίλους, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ανάπτυξης και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για όσες οικογένειες επιχειρηματιών μπορούν να συμβάλουν στη στρατηγική των χωρών του Κόλπου για διαφοροποίηση από τους υδρογονάνθρακες.Όπως επισημαίνει ο Τζόρτζιο Καφιέρο, επικεφαλής της εταιρείας ανάλυσης κινδύνου Gulf State Analytics με έδρα την Ουάσιγκτον, το παράδειγμα των Αλ-Χαγιάτ δείχνει ότι στο Κατάρ η ιδιωτική επιχειρηματική ισχύς απογειώνεται όταν ευθυγραμμίζονται η πολιτική πίστη, η εμπορική επάρκεια και η στρατηγική χρησιμότητα προς το κράτος.Η οικογένεια έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία της σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας στο Κατάρ. Με δεκάδες θυγατρικές εταιρείες, τα ακίνητά της καλύπτουν μεγάλα τμήματα της Ντόχα, από οικιστικά συγκροτήματα έως εμπορικά κέντρα, σχολεία και νοσοκομεία. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι χυμοί της Baladna βρίσκονται σχεδόν σε κάθε τοπικό κατάστημα, ενώ η Estithmar δραστηριοποιείται και στον τουρισμό, με παραθαλάσσια θέρετρα, ξενοδοχεία και θεματικό πάρκο.Οι εταιρείες της οικογένειας εξασφάλισαν επίσης σημαντικά συμβόλαια ενόψει του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την κατασκευή προπονητικού κέντρου, τη δημιουργία μεγάλου συγκροτήματος στέγασης εργαζομένων και την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε στάδια. Παράλληλα, η μονάδα δραστηριοτήτων υψηλής αισθητικής διαχειρίζεται πολυτελή εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας, συμβάλλοντας στη μεταφορά στη Ντόχα γνωστών ονομάτων της διεθνούς γαστρονομίας.Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των Αλ-Χαγιάτ επεκτείνονται και στη Συρία, καθώς η μεταπολεμική ανοικοδόμηση αποκτά δυναμική. Τα δύο αδέλφια μετεγκαταστάθηκαν από τη Συρία στο Κατάρ το 2011, την περίοδο που ο σεΐχης Χαμάντ μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι ήταν πρωθυπουργός. Η μετακίνησή τους συνέπεσε με την έναρξη της συριακής εξέγερσης που οδήγησε στο τέλος της πολυετούς διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ.Με καταγωγή από τη Δαμασκό, οι Αλ-Χαγιάτ θεωρούνται πλέον ελκυστικοί εταίροι για ξένες εταιρείες που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη Συρία, καθώς η οικονομία της χώρας επαναλειτουργεί. Η UCC Holding, κατασκευαστική και ενεργειακή εταιρεία υπό τον έλεγχο της οικογένειας, έχει ήδη συμμετάσχει σε κοινοπραξίες που εξασφάλισαν πρόσφατα έργα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς της ενέργειας και των αεροδρομίων.Άνοδος της μετοχήςΣύμφωνα με το Bloomberg, η εκρηκτική άνοδος της μετοχής της Estithmar υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εκτιμούν πως ο όμιλος θα επωφεληθεί από περαιτέρω ευκαιρίες στη Συρία, ενώ ταυτόχρονα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα φάση οικονομικής διαφοροποίησης του Κατάρ. Όπως σημειώνει ο Φίμπιον Μακουερέρε, αναλυτής της QNB Financial Services στη Ντόχα, είναι ο μόνος που έχει δώσει τιμή-στόχο για τη μετοχή τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με τον Μακουερέρε, το επίτευγμα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη διορατικότητα, σε μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο των 400.000 πολιτών, όπου η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ξένους εργαζομένους και επιχειρηματίες. Από τότε που ο Άχμεντ Αλ-Σαράα ανέλαβε την εξουσία στη Συρία, καταριανές και σαουδαραβικές εταιρείες επανεμφανίζονται δυναμικά στη χώρα. Σύροι αξιωματούχοι έχουν εκφραστεί θετικά για τον ρόλο των Αλ-Χαγιάτ, τονίζοντας τη μακρόχρονη σχέση τους με τη χώρα.