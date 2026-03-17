Τράπεζα της Ελλάδος: Ταμειακό πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2026
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10,972 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 11,009 δισ. ευρώ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 836 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10,972 δισ. ευρώ, από 11,636 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 11,009 δισ. ευρώ, από 10,781 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.
