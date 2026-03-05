Ακίνητα: Τα σπίτια αλλάζουν χέρια… αλλά μέσα στην οικογένεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Η εικόνα της αγοράς μέσα από τους φόρους: Πτώση 7,4% στις αγοραπωλησίες κατοικιών και οικοπέδων, αλλά άνοδος έως 45,6% σε δωρεές και γονικές παροχές σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Λιγότερα σπίτια πωλούνται και περισσότερα περνούν από γενιά σε γενιά. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων υποχώρησαν κατά 7,4%, ενώ αυξάνονται οι μεταβιβάσεις μέσα στις οικογένειες, αλλάζοντας σταδιακά τον χάρτη της κτηματαγοράς.
Η εικόνα αυτή προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης της ΑΑΔΕ «Εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων 2025», τα οποία αποτυπώνουν την κινητικότητα της αγοράς μέσα από τους φόρους που καταβάλλονται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή από αγοραπωλησίες κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων, διαμορφώθηκαν το 2025 στα 607,93 εκατ. ευρώ από 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%.
Η υποχώρηση αποτυπώνεται και στις επιμέρους κατηγορίες συναλλαγών. Ο φόρος μεταβίβασης που εισπράχθηκε από τις πωλήσεις οικοδομών, δηλαδή κυρίως κατοικιών, ανήλθε σε 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 6,3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροκτημάτων, όπου τα έσοδα περιορίστηκαν στα 104,48 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση περίπου 12,35%.
Δεδομένου ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων παραμένουν αμετάβλητες από το 2022, η πτώση των εσόδων από τον φόρο μεταβίβασης αποδίδεται κυρίως στη μείωση των συναλλαγών στην αγορά.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις πιέσεις που αντιμετώπισε η κτηματαγορά μέσα στο 2025. Από τη μία πλευρά περιορίστηκαν οι εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων που κατευθύνονται στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 οι καθαρές άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 1,47 δισ. ευρώ, από 1,93 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 23,9%.
Ταυτόχρονα, το κόστος κατασκευής παραμένει αυξημένο, καθώς οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν ανατιμηθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία, ενώ οι τιμές των κατοικιών συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά περίπου 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Την ίδια στιγμή καταγράφηκε και μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 4,8%, με βάση τον όγκο των νέων οικοδομών, εξέλιξη που επηρεάστηκε και από τις εξελίξεις γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε αντίθεση με τις αγοραπωλησίες, οι μεταβιβάσεις ακινήτων μέσα στις οικογένειες εμφανίζουν σημαντική άνοδο. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν για δωρεές και γονικές παροχές ανήλθαν το 2025 σε 73,73 εκατ. ευρώ από 50,63 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 45,6%.
Παράλληλα, οι φόροι και τα τέλη από κληρονομιές διαμορφώθηκαν σε 192,3 εκατ. ευρώ από 184,46 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 4,3%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση των εσόδων από δωρεές και γονικές παροχές καταγράφεται παρά το γεγονός ότι από το 2021 ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων μέσα στις οικογένειες παραμένουν ιδιαίτερα έντονες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις βεβαιώνονται φόροι όταν δεν τηρούνται πλήρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Παράλληλα, η συνολική φορολογία της ακίνητης περιουσίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο ΕΝΦΙΑ απέδωσε το 2025 περίπου 2,438 δισ. ευρώ, έναντι 2,444 δισ. ευρώ το 2024, με οριακή μείωση περίπου 0,2%, η οποία αποδίδεται κυρίως στις απαλλαγές που δόθηκαν σε ακίνητα περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
