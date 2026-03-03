Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Νέο άλμα άνω του 20% μετά τη διακοπή εξαγωγών από το Κατάρ
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν άνω του 20% μετά τη διακοπή εξαγωγών LNG από το Κατάρ, εντείνοντας ανησυχίες για προσφορά, αποθέματα και νέα άνοδο τιμών διεθνώς
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν περισσότερο από 20%, εν μέσω αβεβαιότητας για τη διάρκεια της διακοπής εξαγωγών από τη μεγαλύτερη μονάδα LNG παγκοσμίως στο Κατάρ και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.
Τα συμβόλαια αναφοράς κατέγραψαν άνοδο για δεύτερη ημέρα, καθώς χώρες της Ασίας αναζητούν εναλλακτικές μετά το κλείσιμο εγκατάστασης της QatarEnergy, που επλήγη από ιρανική επίθεση με drone. Αρκετοί αγοραστές ζητούν πρόωρες παραδόσεις LNG για να καλύψουν άμεσες ανάγκες, ελπίζοντας σε σύντομη αποκλιμάκωση.
Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι η διάρκεια των συγκρούσεων. Οι ΗΠΑ έστειλαν αντικρουόμενα μηνύματα, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί». Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 60% από το κλείσιμο της Παρασκευής, σε επίπεδα μεταβλητότητας που είχαν να εμφανιστούν από την ενεργειακή κρίση του 2022.
Η Ευρώπη εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο του χειμώνα με μειωμένα αποθέματα, γεγονός που μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG ενόψει της περιόδου αναπλήρωσης. Οι traders εξετάζουν και τη σοβαρότητα των ζημιών στις εγκαταστάσεις του Κατάρ. Η εν λόγω μονάδα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς. Ήδη πριν από τη διακοπή, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, βασική διαδρομή για τις εξαγωγές αερίου της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή απειλεί την απλήρωση αποθεμάτων στην Ευρώπη καθώς η εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα για φορτία διευρύνει τις διαφορές τιμών. Τα θερινά συμβόλαια διαπραγματεύονται πλέον με σημαντικό premium έναντι των χειμερινών, καθιστώντας ασύμφορη την αποθήκευση.
