Σχέσεις: 6 ερωτήσεις για τα χρήματα που έχει νόημα να τεθούν στα πρώτα ραντεβού
Ο γάμος είναι η μεγαλύτερη οικονομική απόφαση στη ζωή μας, υποστηρίζει δικηγόρος
Μια νέα εποχή ξεκινά για τα ραντεβού. Μπορεί παλαιότερα οι πρώτες συναντήσεις να επικεντρώνονταν σε ενδιαφέροντα, χόμπι, προτιμήσεις, όμως, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρέπει να τίθενται και σοβαρότερα ζητήματα και, δη, οικονομικού χαρακτήρα. Η Ζάκλιν Κομπς, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου μιλώντας στο δίκτυο CNCBC, τόνισε ότι η επιλογή του συντρόφου είναι μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές αποφάσεις που μπορεί να πάρει κανείς.
Τη στιγμή που πολλές διαφωνίες και εντάσεις προκύπτουν για οικονομικά θέματα, κρίνει χρήσιμο να γίνονται συζητήσεις για τα χρήματα και τη διαχείρισή τους ακόμα και στο πρώτο ραντεβού. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και σε πρόσφατες έρευνες, όπου πολλοί ενήλικες δηλώνουν ότι η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά σε πιθανό σύντροφο, ενώ το χρέος λειτουργεί συνήθως αποτρεπτικά για το ταίρι. Η Κομπς προτείνει έξι ερωτήσεις που, με διακριτικό και φυσικό τρόπο, μπορούν να ενσωματωθούν στη συζήτηση χωρίς να φέρουν τον άλλο σε δύσκολη θέση, ώστε να κατανοήσει κανείς τις συνήθειες και αξίες του.
