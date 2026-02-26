Axelera AI: Ποιοι «κολοσσοί» χρηματοδότησαν με μισό δισ. δολ. τα ελληνικής τεχνογνωσίας τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (pics)

Πάνω από $ 250 εκατ. σε νέο γύρο πρόσθεσε στον «λογαριασμό» της η startup του Ευάγγελου Ελευθερίου – Νέοι επενδυτές BlackRock και SiteGround Capital - Σταθερή στήριξη από άλλους ισχυρούς «παίκτες»