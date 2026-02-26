Axelera AI: Ποιοι «κολοσσοί» χρηματοδότησαν με μισό δισ. δολ. τα ελληνικής τεχνογνωσίας τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (pics)
Πάνω από $ 250 εκατ. σε νέο γύρο πρόσθεσε στον «λογαριασμό» της η startup του Ευάγγελου Ελευθερίου – Νέοι επενδυτές BlackRock και SiteGround Capital - Σταθερή στήριξη από άλλους ισχυρούς «παίκτες»
Οι startups Ελλήνων της διασποράς καταγράφουν ένα εντυπωσιακό σερί από τις αρχές του 2026 σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων. Σε αυτή την… αλληλουχία γεγονότων του πρώτου διμήνου προστέθηκε ο γύρος-μαμούθ ύψους άνω των 250 εκατ. δολ. που καταγράφηκε αυτές τις ημέρες στο ενεργητικό της Axelera AI, με έδρα την πόλη Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και συνιδρυτή – CTO (Chief Technology Officer) της τον Ευάγγελο Ελευθερίου, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή προηγμένων ενεργειακά αποδοτικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο τεχνολογικό αντικείμενο.
