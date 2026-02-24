Επιστροφή στα κέρδη για τη Wall Street - Software και AMD οδήγησαν την ανάκαμψη
Η στροφή της Anthropic προς συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και δεδομένων καθησύχασε τους επενδυτές - Έκλεψε την παράσταση το μέγα deal AMD και Meta - Την ομιλία Τραμπ και τα αποτελέσματα Nvidia περιμένει η αγορά
Η Wall Street ανέκαμψε στη συνεδρίαση της Τρίτης, με οδηγό την AMD αλλά και τις μετοχές software, μετά την ανακοίνωση της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ότι επεκτείνει την παρουσία του chatbot Claude, επιδιώκοντας συνεργασίες στους τομείς του λογισμικού και των υπηρεσιών.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,76% στις 49.174 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,77% στις 6.890 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,05% φτάνοντας τις 22.853 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,03% και του 2ετούς στο 3,46%.
Μία ημέρα μετά το κύμα ανησυχίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που πίεσε χρηματοοικονομικές και εταιρείες λογισμικού, η Anthropic παρουσίασε νέα εργαλεία για το λογισμικό Claude Cowork, σχεδιασμένα να αυτοματοποιούν εργασίες σε τομείς όπως το ανθρώπινο δυναμικό και η επενδυτική τραπεζική. Οι πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με εταιρείες, μεταξύ των οποίων η FactSet και η DocuSign, δίδοντας ώθηση στις μετοχές τους.
Η έμφαση της Anthropic στις συνεργασίες λειτούργησε καθησυχαστικά για τους φόβους της αγοράς, υποδεικνύοντας ότι το Claude ενσωματώνεται στα υπάρχοντα συστήματα αντί να τα αντικαθιστά, όπως φοβόντουσαν πολλές εταιρείες και κλάδοι.
Έτσι, οι μετοχές λογισμικού που βρίσκονται και στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες οδήγησαν την άνοδο, ανάμεσα τους η Saleforce και η Service Now. Ενδεικτικά η IBM ανέκαμψε κατά 3%, αφού τη Δευτέρα είχε σημειώσει πτώση 13% μετά την ανακοίνωση ότι το εργαλείο Claude Code μπορεί να εκσυγχρονίσει γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές της.
Πολύκροτη ήταν και η πολυετής συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Meta Platforms και Advanced Micro Devices, η οποία προστέθηκε στις «κυκλικές» συναλλαγές που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στον κλάδο και η οποία αντικατοπτρίζει παρόμοια συμφωνία που σύναψε η AMD με την OpenAI τον περασμένο Οκτώβριο, βάσει της οποίας η δημιουργός του ChatGPT έλαβε προσφορά για σταδιακή απόκτηση ποσοστού 10% στον όμιλο ημιαγωγών.
Στην προκειμένη περίπτωση η Meta συμφώνησε να αγοράσει μικροτσίπ ΑΙ αξίας 60 δισ. δολαρίων από την AMD, αγνοώντας τις επιφυλάξεις της αγοράς για τις τεράστιες δαπάνες στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, πήγε και ένα βήμα πιο πέρα, διασφαλίζοντας το δικαίωμα να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο ύψους 10% στον βασικότερο ίσως ανταγωνιστή της Nvidia.
Συγκεκριμένα, η AMD εξέδωσε προς τη Meta warrant συνδεδεμένο με την απόδοση, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να αποκτήσει έως και 160 εκατ. μετοχές του ομίλου μικροτσίπ σε διαδοχικές δόσεις, την πρώτη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τιμή στα 0,01 δολάρια.
Προφανώς η συμφωνία ώθησε ανοδικά τις μετοχές τους στη σημερινή συνεδρίαση, κυρίως τη μετοχή της AMD, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ευρύτερη βελτίωση του κλίματος στην αγορά.
Πάντως, παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς, οι επενδυτές κρατούν «μικρό καλάθι» δεδομένης της ανησυχίας για την πορεία των αποδόσεων που θα αποφέρουν οι τεράστιες επενδύσεις στην AI, αλλά και της ανατροπής του τοπίου στο εμπορικό μέτωπο. Διότι ναι μεν η αγορά ικανοποιήθηκε από την ακύρωση των ανταποδοτικών δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αλλά ο νέος παγκόσμιος δασμός που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος κινδυνεύει να… τινάξει στον αέρα τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να αλλάξει ρότα. Ενδεικτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάγωσε το εμπορικό deal ΗΠΑ και ΕΕ.
Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η εγχώρια αγορά όσο και η διεθνής κοινότητα θα έχει τις επόμενες ώρες στραμμένη την προσοχή της στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο, (ήτοι την περίφημη State of the Union ομιλία), με την οποία ο Τραμπ θα δώσει το στίγμα των προθέσεων του για τη φετινή χρονιά και όχι μόνο. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος, στις 4:00 πμ.
Ανάμεσα στις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει για τα όσα θα ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ ξεχώρισε αυτή που αφορά το στοιχείο ότι οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύονται να καταβάλλουν υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις κοινότητες όπου κατασκευάζουν νέα κέντρα δεδομένων, «κουμπώνοντας» έτσι με πρόσφατη δέσμευση του ότι τα νοικοκυριά δεν θα επιβαρυνθούν από την αυξημένη ενεργειακή χρήση των data centers.
Επίσης, η WSJ αποκάλυψε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα απαιτεί από τις τράπεζες να συλλέγουν στοιχεία υπηκοότητας από τους πελάτες τους, παλιούς και νέους, ήτοι με την υποβολή διαβατηρίου, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες, πέρα από τον αντίκτυπο των όσων θα ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, βαρόμετρο θα αποτελέσουν και τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει η Nvidia, την Τετάρτη. Οι επενδυτές προσδοκούν σε επιδόσεις άνω του αναμενόμενου από την «βασίλισσα» των μικροτσίπ ΑΙ, μετά από μια περίοδο υποτονικής πορείας για τη μετοχή της, ωστόσο θα αντιδράσουν άμεσα αν οι ελπίδες τους διαψευστούν.
