Επιστροφή στα κέρδη για τη Wall Street - Software και AMD οδήγησαν την ανάκαμψη

Η στροφή της Anthropic προς συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και δεδομένων καθησύχασε τους επενδυτές - Έκλεψε την παράσταση το μέγα deal AMD και Meta - Την ομιλία Τραμπ και τα αποτελέσματα Nvidia περιμένει η αγορά