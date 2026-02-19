Φορολογικές δηλώσεις 2026 και επιχειρήσεις: Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές με κάρτα, τι αλλάζει στο έντυπο Ε3

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Έτοιμο το νέο Ε3

κωδικούς για τα έσοδα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο έντυπο Ε3 το οποίο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο επαγγελματίες και επιχειρήσεις.







Επιχειρήσεις: Αλλαγές, μειώσεις φόρου αλλά και… παγίδες με το νέο Ε3 Μειώσεις φόρων, απαλλαγές και ελαφρύνσεις τεκμηρίου, απλοποιήσεις διαδικασιών μέσω myDATA και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν στη τελευταία διετία αλλά εφαρμόζονται εφέτος, αποκαλύπτει το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2025.







Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα μερικής τροποποίησης των ποσών, με αυστηρότερους περιορισμούς όμως που στοχεύουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό τον όρο ότι:



– οι αποκλίσεις εσόδων δεν υπερβαίνουν το 30%, σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.







– επιτρέπεται η υποβολή του Ε3 με δεδομένα εσόδων που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ και έχουν προσυμπληρωθεί.



– δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.



Κλείσιμο Οι νέες αλλαγές και φοροελαφρύνσεις στο Ε3 Από την άλλη, οι αλλαγές τις οποίες ενσωματώνει το νέο Ε3, αποτυπώνουν και θετικές αλλαγές στη νέα φορολογική πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.



Συγκεκριμένα



1. Φοροαπαλλαγή φιλοδωρημάτων (tips)



Καθιερώνεται ειδική ρύθμιση για τα φιλοδωρήματα (tips) που λαμβάνουν εργαζόμενοι. Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα έως το ύψος των 300 ευρώ μηνιαίως, παρέχοντας μια σημαντική ανάσα σε χιλιάδες διανομείς. Η ελάφρυνση αυτή απαιτεί την ορθή καταγραφή των ποσών στο Ε3 των επιχειρήσεων, μέσω ψηφιακών πλατφορμών κυρίως, ώστε να μην προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημά τους.



Για την αποτύπωση των προαιρετικών φιλοδωρημάτων που εισπράττονται μέσω POS και είναι αφορολόγητα έως 300 ευρώ μηνιαίως, χρησιμοποιούνται ειδικοί κωδικοί:



· Κωδικός 037: Εδώ δηλώνονται τα ποσά από φιλοδωρήματα που καταβλήθηκαν προαιρετικά σε φυσικά πρόσωπα με «μπλοκάκι».



· Κωδικοί 689-690 ή 691-692: Συμπληρώνονται αναλογικά με την ύπαρξη ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα αφορολόγητα tips των εργαζομένων.



2. Ειδικές ρυθμίσεις για αγρότες και πληγέντες



Το Ε3 ενσωματώνει νέες ενισχύσεις προς τους γεωργούς, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα λόγω κλιματικής κρίσης και θεομηνιών (Daniel, νεκρά ψάρια στον Παγασητικό κλπ). Οι ενισχύσεις αυτές είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, παρέχοντας μια κρίσιμη προστασία στο εισόδημα των παραγωγών. Η σωστή καταχώρησή τους στο έντυπο διασφαλίζει την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που προβλέπει ο νόμος.



3. Απαλλαγές και ενισχύσεις



· Κωδικοί 150, 250, 350, 450, 550: Αφορούν προσαυξημένες εκπτώσεις για δαπάνες «πράσινης» οικονομίας και ψηφιοποίησης (άρθρο 22Ε ΚΦΕ) που ισχύουν και για το 2025.



· Κωδικός 035: Ειδικός κωδικός για την απαλλαγή φόρου ενισχύσεων που δίνονται σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.



· Κωδικός 453: Συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα για την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος, σε συνδυασμό με τον κωδικό 027 του Ε1, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια απασχόλησης.



· Κωδικοί 405-406 (Ε1): Τα ποσά που υπολογίζονται στο Ε3 μεταφέρονται αυτόματα εδώ για τον τελικό προσδιορισμό του φόρου βάσει του ελάχιστου εισοδήματος.



· Κωδικός 144 (Υποπίνακας): Περιλαμβάνει τα αφορολόγητα έσοδα, όπου έχουν γίνει διαγραφές παλαιών κωδικών (016, 017, 030) και προσθήκη νέων για την αποτύπωση ελαφρύνσεων.



Επίσης προστέθηκαν ειδικοί κωδικοί όπως πχ για προσαυξημένη έκπτωση δαπανών εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος, για αγορά εγκατάσταση και λειτουργία φόρτισης οχημάτων, για κέρδη ή ζημίες πλανόδιων λαχειοπωλών κλπ., σε σχέση με πέρυσι, η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ (Α. 1042/2026) ενεργοποιεί τις εξής αλλαγές στο έντυπο Ε3 και στην φορολογία επαγγελματιών και επιχειρήσεων.



Οι σημαντικότερες ελαφρύνσεις θα φανούν πάντως στις αλλαγές που θα ενσωματωθούν και στο νέο έντυπο δήλωσης Ε1 για τη μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως νέες μητέρες επαγγελματίες που απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό για το έτος απόκτησης τέκνου, μείωση 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς κλπ.

