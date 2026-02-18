Άλμα 3,3% για το Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα των αγοραστών μετά το τριήμερο sell off – Ράλι 5% για τις τράπεζες

Πάρτι των αγοραστών στο ταμπλό

«Γκάζι» πάτησαν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, αντιδρώντας δυναμικά μετά την τριήμερη διόρθωση που κόστισε πάνω από -4% και απομάκρυνε τον Γενικό Δείκτη από τις φετινές κορυφές του. Όλοι οι κλάδοι σημείωσαν ισχυρά κέρδη, με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες οι οποίες «σκαρφάλωσαν» κατά +5%. Στα υψηλά ημέρας έκλεισε ο ΓΔ, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του προηγούμενου τριημέρου και επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/2),, μία ανάσα από το υψηλό ημέρας των 2.327,45 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.273,39 μονάδες.Πρόκειται. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε +9,75%, ενώ εντός του Φεβρουαρίου κινείται πλέον σε θετικό έδαφος (+0,54%). Στα ύψη παραμένει η μεταβλητότητα, καθώς το σημερινό «άλμα» 10μήνου έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη… «βουτιά» 10μήνου και το -2,82% της περασμένης Παρασκευής (13/2).Πέρα από τις τράπεζες, σήμερα ξεχώρισαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco οι οποίες κατέγραψαν συντονισμένο «άλμα». Η μητρική κατέγραψε διψήφια άνοδο και πλησίασε για πρώτη φορά τα 14 ευρώ. Η Cenergy έριξε το «φράγμα» των 21 ευρώ και η ElvaHalcor «αναρριχήθηκε» κατά σχεδόν +9%. Η Motor Oil έτρεξε ράλι σχεδόν +5% και επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 36 ευρώ. Πάνω από +3% κέρδισε η Κρι Κρι, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 24 ευρώ. Νέο ιστορικό ρεκόρ και για την Coca-Cola HBC, η οποία εδραιώνεται πάνω από τα 54 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ. Άνοδο +2% κατέγραψε ο ΔΑΑ, πιάνοντας για πρώτη φορά τα 11,7 ευρώ.Κέρδη +5,08% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη σημερινή συνεδρίαση στις 2.696,10 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +3,52% στις 5.934,41 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +1,26% στις 2.803,90 μονάδες., εκ των οποίων τα 21,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 67,2 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 48,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 160,22 δισ. ευρώ. Άνοδο κατέγραψαν 87 μετοχές, απώλειες 26, ενώ 11 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +5,87% στα 8,544 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+5,71% στα 14,8 ευρώ), η Eurobank (+4,48% στα 4,082 ευρώ) και η Alpha Bank (+4,6% στα 3,891 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε «άλμα» +3,21% στα 9,66 ευρώ με ώθηση από τα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα, η CrediaBank κινήθηκε υψηλότερα κατά +6,98% στο 1,38 ευρώ και η Optima bank κέρδισε +5,52% στα 9,75 ευρώ μετά τη διάψευση των δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για deal με την Ευρώπη Holdings.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco κατέγραψε «άλμα» +10,11% στα 13,72 ευρώ και η Cenergy +9,49% στα 21,35 ευρώ, κλείνοντας αμφότερες σε νέα ιστορικά ρεκόρ. Ακολούθησε η έτερη θυγατρική, ElvalHalcor, με άνοδο +8,72% στα 4,8 ευρώ. Η Motor Oil ενισχύθηκε κατά +4,94% και σταμάτησε στα 36,52 ευρώ, επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «σκαρφάλωσε» κατά +3,11% στα 35,1 ευρώ. Κέρδη +2% και άνω σημείωσαν ο ΟΠΑΠ (+2,52% στα 16,3 ευρώ), η ΔΕΗ (+2,49% στα 18,97 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (+2,47% στα 9,11 ευρώ), η Lamda Development (+2,13% στα 7,18 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+2% στα 11,72 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Jumbo (+1,85% στα 25,26 ευρώ), η Coca-Cola HBC (+1,39% στα 54,55 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), η Aktor (+1,3% στα 10,88 ευρώ) και η Aegean (+1,13% στα 14,36 ευρώ).Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco ξεχώρισε με κέρδη +5,71% και έκλεισε στα 6,02 ευρώ, μετά τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Thames Water, τον μεγαλύτερο οργανισμό ύδρευσης στην Βρετανία. Πάνω από +3% ενισχύθηκαν η Intracom Holdings (+3,95% στα 3,42 ευρώ) και η Κρι Κρι (+3,65% στα 24,15 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό). Άνοδο τουλάχιστον +2% κατέγραψαν η Austriacard (+2,93% στα 7,72 ευρώ), η Fourlis (+2,74% στα 4,315 ευρώ), η Noval Property (+2,15% στα 2,85 ευρώ), η Ideal (+2,07% στα 5,92 ευρώ) και η Autohellas (+2,05% στα 12,96 ευρώ). Περισσότερο από +1% κέρδισαν η ΕΧΑΕ (+1,8% στα 6,22 ευρώ), η ΑΒΑΞ (+1,67% στα 3,34 ευρώ), η Trade Estates (+1,29% στο 1,96 ευρώ), ο ΟΛΘ (+1,1% στα 36,9 ευρώ) και ο ΟΛΠ (+1,05% στα 38,5 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Dimand υποχώρησε κατά -1,56% στα 12,65 ευρώ.«Ταύροι» δηλώνουν οι αναλυτές των Alpha Finance – AXIA Research για το ελληνικό χρηματιστήριο, προβλέποντας αύξηση καθαρών κερδών για τις εισηγμένες κατά +7% το 2026, με το συγκεκριμένο report να λειτουργεί ως θετικός καταλύτης στη σημερινή συνεδρίαση. Μάλιστα, οι δύο χρηματιστηριακές εταιρείες που ενώθηκαν μετά την εξαγορά της Axia από την Alpha Bank χαρακτηρίζουν ελκυστικές τις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών, έχοντας ως κορυφαίες επιλογές (top picks) την Τράπεζα Κύπρου, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη ΔΕΗ, την Jumbo και την Titan.Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα για την χρήση 2025. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 481 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 128 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Το ποσοστό διανομής (payout ratio) για το 2025 διαμορφώνεται σε 70% και το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους υπολογίζεται σε 305 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί σε €0,7 ανά μετοχή). Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οικονομικών μεγεθών από την ΕΧΑΕ.Σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή (20/2) στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,75% και 4,05%, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Η διαπραγμάτευση του ομολόγου στο ΧΑ θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στη Wall Street ενόψει των στοιχείων που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Παρασκευή για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE). Πρόκειται για τον αγαπημένο δείκτη μέτρησης της Fed για τον πληθωρισμό και ενδεχομένως να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα. Αναμένονται ακόμη τα πρακτικά της Fed από τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές παρουσιάζουν σημάδια σταθεροποίησης μετά τις πιέσεις που δέχθηκαν. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,7%, ο S&P 500 κατά +0,9% και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +1,2%.