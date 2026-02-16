ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Θα καταβληθούν συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους

Συνολικά 81.324.260,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 98.522 δικαιούχους, από σήμερα 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

• στις 16 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,
στις 19 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων,
από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
• 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
