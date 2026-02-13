Financial Times: Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ανησυχούν για τις τιμές και το θέμα του κόστους διαβίωσης αναμένεται ότι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, τον προσεχή Νοέμβριο