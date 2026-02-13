Ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά: Το στοίχημα των 600 MW και η μάχη για βιώσιμα ελληνικά λιμάνια έως το 2030
Ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά: Το στοίχημα των 600 MW και η μάχη για βιώσιμα ελληνικά λιμάνια έως το 2030
Λιμένες, ΔΕΔΔΗΕ και ακτοπλοΐα χαράσσουν κοινό οδικό χάρτη για την απανθρακοποίηση – Υποδομές, χρηματοδότηση και θεσμικό πλαίσιο στο επίκεντρο
Την ανάγκη άμεσου, συντονισμένου και ρεαλιστικού σχεδιασμού για την ηλεκτροδότηση των πλοίων από ξηρά (Onshore Power Supply – OPS ή Cold Ironing) ανέδειξε το συνέδριο «Σπάζοντας τα εμπόδια, Τροφοδοτώντας το Μέλλον: Όραμα και Προκλήσεις της Ηλεκτροδότησης Πλοίων από Ξηράς στα Λιμάνια», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.
Οι βασικές τοποθετήσεις κατέδειξαν ότι:
•Χωρίς εξηλεκτρισμό των λιμένων δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.
•Η Ελλάδα καλείται να καλύψει ανάγκες ισχύος άνω των 600 MW έως το 2030, με 13 λιμένες του δικτύου TEN-T να έχουν υποχρέωση εγκατάστασης OPS.
•Τα έργα απαιτούν βαριά ενεργειακή υποδομή, ενίσχυση δικτύων και ξεκάθαρο μοντέλο υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος.
•Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ταυτόχρονα περιβαλλοντική υποχρέωση και αναπτυξιακή ευκαιρία, ιδίως για λιμένες στρατηγικής σημασίας όπως ο Πειραιάς.
•Για την ελληνική ακτοπλοΐα, η μετάβαση πρέπει να είναι σταδιακή και οικονομικά βιώσιμη, ώστε να μην επιβαρύνει τον επιβάτη ούτε να διαταράξει τη νησιωτική συνοχή.
Το μήνυμα ήταν σαφές: η ηλεκτροδότηση των πλοίων δεν είναι απλώς τεχνικό έργο, αλλά εθνικό εγχείρημα στρατηγικής σημασίας.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Στην κεντρική φωτο: Θεοφάνης – Παναγιώτης Ματσόπουλος, Διευθύνων σύμβουλος το Ο.Λ. Ραφήνας, Διονύσης Θεοδωράτος πρόεδρος ΣΕΕΝ, Γιώργος Βακόνδιος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Παναγιώτης Τσώνης και ο Δημήτρης Απέργης, διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ. Κέρκυρας
