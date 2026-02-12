Τρία μέτωπα για τράπεζες και servicers: Διπλός ΕΝΦΙΑ, απόφαση Αρείου Πάγου και δικαστική αβεβαιότητα για πολλούς πλειστηριασμούς

To διαρκές απρόβλεπτο φαίνεται πως έχει αρχίζει να επηρεάζει και το στίγμα των αναλυτών που ειδικά για την απόφαση του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι θα επηρεάσει την κουλτούρα πληρωμών και όχι μόνον