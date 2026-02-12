Τρία μέτωπα για τράπεζες και servicers: Διπλός ΕΝΦΙΑ, απόφαση Αρείου Πάγου και δικαστική αβεβαιότητα για πολλούς πλειστηριασμούς
To διαρκές απρόβλεπτο φαίνεται πως έχει αρχίζει να επηρεάζει και το στίγμα των αναλυτών που ειδικά για την απόφαση του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι θα επηρεάσει την κουλτούρα πληρωμών και όχι μόνον
Η χρονιά που ξεκινά δεν φαίνεται να είναι ήρεμη για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) βρίσκονται αντιμέτωπες με τρία μέτωπα που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά τόσο τα οικονομικά τους αποτελέσματα όσο και τη στρατηγική αξιοποίησης της περιουσίας τους: τον διπλό ΕΝΦΙΑ στα κλειστά ακίνητα, τις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τις αμφιλεγόμενες δικαστικές αποφάσεις για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
