Εφηβοι εθισμένοι στον τζόγο: Αγόρια 11-17 ετών ξεκινούν από τα loot boxes
Πώς τα βιντεοπαιχνίδια και τα «loot boxes» εισάγουν αγόρια 11–17 ετών στη λογική του τζόγου, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι γονείς
Ο έφηβος γιος σας επιστρέφει από το σχολείο. Λέει ένα σκέτο «γεια» και, με το κινητό ανά χείρας, κατευθύνεται στο δωμάτιό του, κλείνοντας την πόρτα. Εκεί θα παραμείνει, μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό. Στο διάστημα που μεσολαβεί δεν έχει ξεκολλήσει το βλέμμα του από το τηλέφωνό του, αφού το παιχνίδι το οποίο παίζει τον καθηλώνει. Ξαφνικά στην οθόνη εμφανίζεται ένα αστραφτερό ψηφιακό σεντούκι θησαυρού, γνωστό ως «loot box». Για να το ανοίξει μπορεί να του κοστίσει μερικά ευρώ. Μοιάζει ακίνδυνο, μήπως όμως δεν είναι; Σύμφωνα με έκθεση της Common Sense Media, στιγμές όπως αυτή μπορεί να αποτελέσουν την αφετηρία για τον εθισμό στον τζόγο.
Loot boxes και εθισμός
Όπως δείχνει η έρευνα, ένα στα τρία αγόρια ηλικίας 11-17 ετών στις ΗΠΑ έχει παίξει τυχερά παιχνίδια τον τελευταίο χρόνο, συχνά μέσα από βιντεοπαιχνίδια με «loot boxes» ή άλλες ανταμοιβές που βασίζονται στην τύχη και θυμίζουν τζόγο. Αυτά τα συστήματα μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να κανονικοποιήσουν τον τζόγο, ιδίως όταν συνομήλικοι παίζουν ανάλογα παιχνίδια και όταν αυτά προβάλλονται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
