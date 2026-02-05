Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, παρά τις αναταράξεις στο διεθνές περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης, παρά την πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου η οποία τροφοδοτεί ανησυχίες για υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο.

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε στάση αναμονής από τον Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο.

Με τον πληθωρισμό να κινείται γύρω από τον στόχο του 2% και τα επιτόκια να θεωρούνται ουδέτερα, αρκετοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο ως «ιδανική συγκυρία» για τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να επαναλάβει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται «σε καλό σημείο», χωρίς ουσιαστική συζήτηση για μεταβολές στο κόστος δανεισμού στο άμεσο μέλλον.

Μεταβλητό διεθνές περιβάλλον

Παρά τη σχετικά ευνοϊκή εικόνα, η πτώση του δολαρίου, η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων και οι γεωπολιτικές εντάσεις υπενθυμίζουν ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα.

Η συνεδρίαση αποτελεί επίσης την πρώτη μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των χωρών που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα σε 21.

Ισχυρό ευρώ και πληθωρισμός

Η ενίσχυση του ευρώ μειώνει το κόστος εισαγωγών, ιδιαίτερα της ενέργειας, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,7% τον προηγούμενο μήνα στην ευρωζώνη. Παρά τις ανησυχίες, η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται προς το παρόν καθοριστικός παράγοντας για αλλαγή πολιτικής.

Ο οικονομολόγος της Societe Generale, Ανατόλι Αννένκοφ, επισημαίνει ότι «η πρόσφατη άνοδος των τιμών πετρελαίου, εφόσον διατηρηθεί, θα μπορούσε να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποπληθωριστικές πιέσεις από το ισχυρότερο ευρώ», μειώνοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της ΕΚΤ.

Προοπτικές πολιτικής

Η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική παρά τις εμπορικές εντάσεις, καθώς η εγχώρια κατανάλωση αντισταθμίζει την αδύναμη εξωτερική ζήτηση και τη χαμηλή βιομηχανική παραγωγή. Η ισχυρή αγορά εργασίας και τα υψηλά επίπεδα αποταμίευσης στηρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης, ενώ τα δημοσιονομικά προγράμματα επενδύσεων, ιδιαίτερα στη Γερμανία, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει για μεγάλο διάστημα κάτω από τον στόχο και επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες, η ΕΚΤ ενδέχεται να αναγκαστεί να εξετάσει εκ νέου την παροχή νομισματικής στήριξης.