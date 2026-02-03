Τζόσουα Βολτς: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τη βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου

Ο Κάθετος Διάδρομος θα πετύχει, αλλά χρειάζεται όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν και η συνάντηση στην Ουάσινγκτον στα τέλη Φεβρουαρίου θα είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά συζητήσεων για τη διευκόλυνση και την αύξηση της βιωσιμότητάς του. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Τζόσουα Βολτς, ειδικός απεσταλμένος για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ολοκλήρωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «ΘΕΜΑ», στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα για το Athens Energy Forum.





Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του έργου, κάλεσε την Ελλάδα να δεσμευτεί με περισσότερα συμβόλαια και υποδομές, υπογράμμισε ότι η χώρα μας μπορεί να παίξει ακόμα πιο στρατηγικό ρόλο στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα και διαβεβαίωσε ότι το αμερικανικό αέριο θα συνεχίσει να παίζει κρίσιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, σημειώνοντας πως μετά την είσοδο τουστην αγορά της Ευρώπης οι τιμές άρχισαν να μειώνονται.

