Ακίνητα: Πώς η διαχείριση της πολυκατοικίας μπορεί να «κόψει» έως 20% από την αξία ενός διαμερίσματος

Η εικόνα, η συντήρηση και η διαφάνεια στη λειτουργία μιας πολυκατοικίας επηρεάζουν άμεσα την εμπορική αξία των διαμερισμάτων, τη διαπραγμάτευση της τιμής και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά