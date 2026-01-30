LIVE UPDATE
Πόσο πωλούνται τώρα τα γραφεία – Αύξηση 16,2% καταγράφουν οι μέσες τιμές
Με βάση τα στοιχεία της ReDataset - Τα ακίνητα που εξετάζονται είναι έως 200 τ.μ., για επαγγελματικούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί από το 1960 και μετά, με τιμές κατ’ ανώτατο έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ., άρα απευθύνονται σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Αύξηση κατά 16,2% καταγράφουν οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα για την περίοδο 2023– 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σταθερή ζήτηση την τελευταία διετία στην αγορά. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στην Αθήνα με την περιοχή ειδικά των νοτίων προαστίων να καταγράφει μέσες τιμές λίγο χαμηλότερα των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα βόρεια προάστια τα αντίστοιχα επίπεδα τιμών διαμορφώνονται κατά μέσο όρο, σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, λίγο κάτω από τα 3.500 ευρώ ανά τ.μ..
Αναλυτικότερα ως προς τις ζητούμενες τιμές, με βάση τις αγγελίες που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, οι περιοχές της Βάρης – Βούλας– Βουλιαγμένης καταγράφουν την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης γραφείων, στα 4.875 ευρώ ανά τ.μ. για το 2025. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα που εξετάζονται στις αγγελίες είναι επιφάνειες έως 200 τ.μ. (μη συμπεριλαμβανομένων πλειστηριασμών) για επαγγελματικούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί από το 1960 και μετά, με τιμές κατ’ ανώτατο έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ., επομένως απευθύνονται σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ακολουθεί η Γλυφάδα με 4.795 ευρώ/τ.μ., ενώ στις ακριβές περιοχές, αν και σαφώς χαμηλότερα, είναι η Κηφισιά, το Ψυχικό–Φιλοθέη και το Μαρούσι, με τιμές που κινούνται από περίπου 3.000 έως 3.400 ευρώ/τ.μ.. Οριακά χαμηλότερα του ορίου των 3.000 ευρώ ανά τ.μ. κινούνται Αγία Παρασκευή και Παλαιό Φάληρο με μία μέση τιμή στα πέριξ των 2.900 ευρώ ανά τ.μ., πιο πάνω ή πιο κάτω.
