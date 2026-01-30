Πόσο πωλούνται τώρα τα γραφεία – Αύξηση 16,2% καταγράφουν οι μέσες τιμές

Με βάση τα στοιχεία της ReDataset - Τα ακίνητα που εξετάζονται είναι έως 200 τ.μ., για επαγγελματικούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί από το 1960 και μετά, με τιμές κατ’ ανώτατο έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ., άρα απευθύνονται σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις και επαγγελματίες