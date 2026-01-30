Φορολογικό μπλόκο σε εικονικό rent a car: Η Ferrari των 256.000 ευρώ, ο ΦΠΑ των 60.000 ευρώ και μια επιχείρηση… μικρού χώρου

Η εταιρεία δήλωσε δραστηριότητα rent a car και ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ για Ferrari αξίας 256.303 ευρώ - Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ εντόπισε έδρα 10 τ.μ. σε γκαράζ, μηδενική τεκμηρίωση χρήσης και ένα αυτοκίνητο που δεν εμφανίστηκε ποτέ στους ελέγχους