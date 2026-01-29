E-mail από ΑΑΔΕ σε 18.000 επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από 12/2 να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια: Έρχεται πρόστιμο 50% του ΦΠΑ που εισπράττουν
Σε δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία που εχει δοθεί σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ να προσαρμόσουν τα συστήματά τους για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
Δύο εβδομάδες απέμειναν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (12/02), που έχουν οι επιχειρήσεις, με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τον οποίο έχουν συμβληθεί, είτε ότι θα χρησιμοποιούν το timologio της ΑΑΔΕ.
Και, στη συνέχεια, έχουν μέχρι τις 31 Μαρτίου περιθώριο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.
Πόσες εξ αυτών το έχουν κάνει μέχρι σήμερα;
Μόλις από τις συνολικά 38.000, μόλις οι 19.961, δηλαδή το 53% του συνόλου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Μεταξύ των υπολοίπων 18.000, που δεν έχουν κάνει ακόμα τη σχετική δήλωση, υπάρχουν και 3.300 επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν είτε πάροχο είτε το timologio ή το myDATAapp, αλλά δεν το έχουν δηλώσει.
Τι σημαίνει για όσους δεν το πράξουν έως τις 12 Φεβρουαρίου;
Ότι τα τιμολόγιά τους, που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp, δεν θα είναι νόμιμα από 13 Φεβρουαρίου και μετά, αφού η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νομίμους τρόπους ισοδυναμεί, βάσει νόμου, με μη έκδοση. Αυτό σημαίνει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό, που θα βρεθεί από τον έλεγχο ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.
Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλλει σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει, να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.
Δεν το έχουν δηλώσει
