Σε χαμηλά τετραετίας το δολάριο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι «πηγαίνει εξαιρετικά» παρά την πτώση

Το δολάριο παρέμεινε κοντά σε χαμηλά τετραετίας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποβάθμισε τη σημασία της πρόσφατης πτώσης του αμερικανικού νομίσματος. Η στάση αυτή ενίσχυσε το κύμα πωλήσεων στο δολάριο, δίνοντας ώθηση στο ιαπωνικό γεν, το ευρώ και τη στερλίνα.

Οι αγορές συναλλάγματος αφομοίωναν το έντονο sell-off της προηγούμενης συνεδρίασης, που οδήγησε το ευρώ πάνω από το επίπεδο των 1,20 δολαρίων για πρώτη φορά από το 2021. Το ενιαίο νόμισμα διαπραγματευόταν στα 1,1994 δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα σε ημερήσια βάση.

Η στερλίνα υποχωρούσε στα 1,3796 δολάρια, αφού την Τρίτη είχε ενισχυθεί κατά 1,2%, καταγράφοντας επίσης υψηλό από το 2021.

Δηλώσεις Τραμπ και κρίση εμπιστοσύνης

Ο δείκτης δολαρίου (DXY), που αποτυπώνει την ισοτιμία του δολαρίου έναντι έξι βασικών νομισμάτων, κινήθηκε στις 96,114 μονάδες, μετά από πτώση άνω του 1% την προηγούμενη ημέρα, όταν άγγιξε χαμηλό τετραετίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «η αξία του δολαρίου είναι εξαιρετική», σχόλιο που οι traders εξέλαβαν ως ένδειξη ανοχής – ή και ενθάρρυνσης – για περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος.

«Υπάρχει σαφής κρίση εμπιστοσύνης στο αμερικανικό δολάριο», σημείωσε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της Capital.com, προσθέτοντας ότι η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρήσει την πίεση στο νόμισμα.

Στο επίκεντρο η Fed και η πολιτική παρέμβαση

Το δολάριο έχει υποχωρήσει πάνω από 9% το 2025 και ήδη χάνει περίπου 2,3% μέσα στον Ιανουάριο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανεξαρτησία της Fed, την αύξηση των δημοσίων δαπανών και τις πολιτικές παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική.

Η προσοχή στρέφεται στη σημερινή απόφαση της Fed, με τις αγορές να αναμένουν διατήρηση των επιτοκίων. Ωστόσο, σκιά στη συνεδρίαση ρίχνουν η πιθανή αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ, η προσπάθεια απομάκρυνσης της διοικήτριας Λίσα Κουκ και οι έρευνες της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Fed.