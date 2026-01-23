Goldman Sachs, UBS, BofA, HSBC «βλέπουν» ισχυρότερο ράλι στις ευρωπαϊκές μετοχές με οδηγό την ανάπτυξη
H HSBC ανεβάζει τον στόχο της για τον Stoxx 600 στις 670 μονάδες από 640 και η Goldman στις 625 μονάδες - Το 95% των αναλυτών της BofA βλέπει άνοδο στους ευρωπαϊκούς τίτλους το επόμενο 12μηνο - Ποιους κλάδους προτιμά η UBS
Οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίζονται ικανές να απορροφήσουν τις εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει υποστηρικτικό, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ αναλυτών αγορών.
Η διάμεση εκτίμηση των στρατηγικών αναλυτών τοποθετεί τον δείκτη Stoxx Europe 600 περίπου 4% υψηλότερα έως το τέλος του έτους, στις 626 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης. Η Goldman Sachs και η HSBC αναθεώρησαν ανοδικά τους στόχους τους από την προηγούμενη έρευνα του Δεκεμβρίου, αδιαφορώντας τόσο για τις αυξημένες αποτιμήσεις όσο και για τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Η αισιοδοξία των αναλυτών βασίζεται στις προοπτικές οικονομικής και κερδοφορικής ανάπτυξης, στη χαλαρή νομισματική πολιτική και στην επιτάχυνση των δημοσιονομικών δαπανών.
