Goldman Sachs, UBS, BofA, HSBC «βλέπουν» ισχυρότερο ράλι στις ευρωπαϊκές μετοχές με οδηγό την ανάπτυξη

H HSBC ανεβάζει τον στόχο της για τον Stoxx 600 στις 670 μονάδες από 640 και η Goldman στις 625 μονάδες - Το 95% των αναλυτών της BofA βλέπει άνοδο στους ευρωπαϊκούς τίτλους το επόμενο 12μηνο - Ποιους κλάδους προτιμά η UBS