Eτοιμο την άνοιξη το νέο project 130 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στον Πειραιά, ύψους 25 εκατ. ευρώ
Από τη Zeus International με επικεφαλής τον Χάρη Σιγανό - Στόχος η λειτουργία τον ερχόμενο Μάιο - Η επένδυση υλοποιείται σε ένα από τα γνωστά κεντρικά ακίνητα του λιμανιού, το κτίριο Ζουγανέλη
Με στόχο ολοκλήρωσης και λειτουργίας πριν από το καλοκαίρι του 2026 «τρέχει» ήδη τη μεγάλη επένδυση για το νέο mega project εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στον Πειραιά η Zeus International Hotels & Resorts.
Το νέο εγχείρημα της εταιρείας με επικεφαλής τον κ. Χάρη Σιγανό, αναμένεται να ξεπεράσει ως επένδυση τα 25 εκατ. ευρώ και αποτελεί το πρώτο αυτής της κλίμακας για τη Zeus, η οποία ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Η επένδυση υλοποιείται σε ένα από τα γνωστά κεντρικά ακίνητα του λιμανιού, το κτίριο Ζουγανέλη, και όπως προβλέπεται, θα περιλαμβάνει 130 διαμερίσματα επιφάνειας από 40 έως 120 τ.μ. τα οποία θα διατίθενται για μικρής διάρκειας ή μεσοχρόνιες διαμονές εξυπηρετώντας επαγγελματίες αλλά και όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην Αττική λίγο πριν τη μετάβασή τους ακτοπλοϊκώς σε κάποιο νησί.
