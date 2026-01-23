Eτοιμο την άνοιξη το νέο project 130 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στον Πειραιά, ύψους 25 εκατ. ευρώ

Από τη Zeus International με επικεφαλής τον Χάρη Σιγανό - Στόχος η λειτουργία τον ερχόμενο Μάιο - Η επένδυση υλοποιείται σε ένα από τα γνωστά κεντρικά ακίνητα του λιμανιού, το κτίριο Ζουγανέλη