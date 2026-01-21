Νέα εταιρεία στο κομμάτι της διαχείρισης ακινήτων από τη Lamda Development για το project του Ελληνικού
Η νέα εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ, με πρόεδρο τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Δημήτρη Καραστογιάννη
Στη σύσταση της νέας εταιρείας ‘’Lamda Smart Living’’ προχώρησε η LAMDA Development, ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ομίλου για το μεγάλο project του Ελληνικού, όσο προχωρούν τα έργα εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου για τις πρώτες παραδόσεις από το δεύτερο μισό του 2026 και μετά.
Πρόκειται για την εταιρεία που έχει ουσιαστικά ήδη προαναγγελθεί εδώ και καιρό από τη διοίκηση του ομίλου, η οποία θα έχει δραστηριότητα στο κομμάτι της διαχείρισης ακινήτων, με δεδομένες τις μεγάλες απαιτήσεις στον τομέα της διαχείρισης του project που περιλαμβάνει εκατοντάδες νέα σπίτια, νέες υποδομές, αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
Η νέα εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ, ενώ σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (property management) προς εταιρίες ανάπτυξης, ιδιοκτήτες, μισθωτές και χρήστες οικιστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς καταναλωτές με έμφαση στις υπηρεσίες καθημερινότητας, διαχείρισης τρόπου ζωής (lifestyle services) και έξυπνης πόλης.
