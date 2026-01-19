7 λόγοι για να σας διώξουν από μία πτήση
7 λόγοι για να σας διώξουν από μία πτήση
Oι περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συμβαίνει δεν είναι πολύ συχνές, η απομάκρυνση συμβαίνει κατά βάση σε περιπτώσεις ακραίας συμπεριφοράς αλλά και για κάποιους λόγους που συνήθως δεν περιμένουμε
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να εκδιωχθεί από μία πτήση. Στα social media και ειδικότερα στο ΤikTok έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί δεκάδες viral video (συχνά fake) που αφορούν σε βίαιες συμπεριφορές, μη συμμόρφωση στις οδηγίες του πληρώματος ή ακόμα και υποχρεωτική έξοδο από το αεροπλάνο καθώς υπήρξαν υπεράριθμες κρατήσεις, -σε αυτή την περίπτωση βέβαια, προσφέρεται λογικά αποζημίωση. Είναι όμως λογικό, οι αεροπορικές εταιρείες να αρνούνται την επιβίβαση εάν θεωρήσουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ασφάλεια και η τάξη της πτήσης διακυβεύεται για οποιουσδήποτε λόγους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα