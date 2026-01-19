Dragon fruit: Το «φρούτο του δράκου» ρίζωσε σε Κρήτη και Καλαμάτα
Dragon fruit: Το «φρούτο του δράκου» ρίζωσε σε Κρήτη και Καλαμάτα
H oικογένεια Δούβα από την Καλαμάτα και ο Μάνος Μπακούσης από την Κρήτη, μιλούν στο newmoney.gr για τα μυστικά του dragon fruit, που καλλιεργούν τουλάχιστον μια πενταετία στην Ελλάδα
Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, η επαφή του Έλληνα με το dragon fruit, θα ήταν κυρίως μέσα από τα stories του/της x influencer, που θα το δοκίμαζε σε κάποιο ταξίδι στην Ασία η στη Λατινική Αμερική, όπου το εν λόγω φρούτο είναι άφθονο. Η εικόνα πλέον ταξιδεύει γρήγορα, το wellness και η υγιεινή διατροφή μπαίνει στα σπίτια ολοένα και περισσότερων Ελλήνων και έτσι, δεν είναι λίγοι πια οι συμπατριώτες μας, που πλάι στις παραδοσιακές καλλιέργειες επένδυσαν χρόνο, μεράκι και χρήμα, για να ριζώσει στην Ελλάδα, το ”φρούτο του δράκου” γνωστό και ως πιτάγια. Ο Mάνος Μπακούσης (I&M) από την Κρήτη και ο Κωνσταντίνος Δούβας (Douvas Farm) από την Καλαμάτα, μοιράζονται με το newmoney.gr το story τους και τα μυστικά για το τέλειο, γλυκό, ελληνικό dragon fruit.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα