Dragon fruit: Το «φρούτο του δράκου» ρίζωσε σε Κρήτη και Καλαμάτα

H oικογένεια Δούβα από την Καλαμάτα και ο Μάνος Μπακούσης από την Κρήτη, μιλούν στο newmoney.gr για τα μυστικά του dragon fruit, που καλλιεργούν τουλάχιστον μια πενταετία στην Ελλάδα