Ελληνική οικονομία: Διατηρείται η αναπτυξιακή πορεία και το 2026 – Αγκάθι ο επίμονος πληθωρισμός
Ο υψηλός πληθωρισμός παραμένει η κύρια πρόκληση για την ελληνική οικονομία, που όμως καταγράφει θετική πορεία, τόσο το 2025 όσο και το 2026, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank
Η ελληνική οικονομία το 2025 φαίνεται πως διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική, παρά τις πολύπλευρες προκλήσεις. Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι έντονα αρνητική, γεγονότα που δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης. Παρά ταύτα, η Ελλάδα διατηρεί ένα θετικό αναπτυξιακό σενάριο, το οποίο ενισχύεται από τα «μαλακά» και «σκληρά» δεδομένα, που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1%, ενώ το 2026 η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,2%. Αυτή η ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με το 2024 (2,1%) υποδηλώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει τη θετική της πορεία, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ελαφρά αποκλιμάκωση στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026, από 3,0% το 2024, κάτι που συνιστά θετική ένδειξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρόλο που παραμένει υψηλός σε σχέση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Όσον αφορά την ανεργία, αναμένεται να υποχωρήσει στο 9,3% το 2025 και στο 8,6% το 2026, από 10,1% το 2024. Αυτή η μείωση υποδηλώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας στην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει θετικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα, η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο 8,4%, ενώ η απασχόληση παρουσίασε αύξηση κατά 1,1% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και κατά 2,2% σε ετήσια βάση, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη.
Αναφορικά με τις δημόσιες οικονομικές επιδόσεις, το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να κυμανθεί στο 4,3% του ΑΕΠ το 2025 και στο 3,4% το 2026, από 4,7% το 2024. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, φτάνοντας το 147,6% του ΑΕΠ το 2025 και το 142,1% το 2026, από 154,2% το 2024. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη και τις σταδιακές βελτιώσεις στην κατηγοριοποίηση των κρατικών οικονομικών στοιχείων.
