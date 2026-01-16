Ελληνική οικονομία: Διατηρείται η αναπτυξιακή πορεία και το 2026 – Αγκάθι ο επίμονος πληθωρισμός

Ο υψηλός πληθωρισμός παραμένει η κύρια πρόκληση για την ελληνική οικονομία, που όμως καταγράφει θετική πορεία, τόσο το 2025 όσο και το 2026, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank