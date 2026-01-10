Οι προβλέψεις για τις αγορές το 2026: Επενδυτική αισιοδοξία με αστερίσκους
Οι προβλέψεις για τις αγορές το 2026: Επενδυτική αισιοδοξία με αστερίσκους
Η «έκρηξη» στη Wall Street που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και η νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα - Οι γεωπολιτικές τριβές, οι πληθωριστικές ανησυχίες και το ενδεχόμενο διόρθωσης στον τεχνολογικό κλάδο αποτελούν τους βασικούς κινδύνους
Οι παγκόσμιες αγορές είναι έτοιμες για ακόμη μία θετική, αλλά υψηλότερων απαιτήσεων, πορεία το 2026, καθώς η δυναμική των προηγούμενων ετών δίνει τη θέση της σε μία φάση ωριμότητας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη, ωστόσο το consensus (συναινετική εκτίμηση) των αναλυτών υποδεικνύει ότι οι αποδόσεις θα είναι πιο μετρημένες. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι θα διατηρηθεί η bull market, δίνοντας όμως έμφαση στην επιλεκτικότητα, ενώ η Citi περιγράφει ένα σκηνικό τύπου «Goldilocks» (όρος που περιγράφει μία ιδανική οικονομική κατάσταση) με ήπια ανάπτυξη και ελεγχόμενη ρευστότητα.
Μια σημαντική διαφοροποίηση για το 2026 είναι η στροφή προς τις αναδυόμενες αγορές και την Ευρώπη, οι οποίες αναμένεται να υπερκεράσουν τη Wall Street, λόγω των ελκυστικότερων αποτιμήσεων και των υψηλότερων ρυθμών αύξησης της κερδοφορίας τους. Παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, οι επενδυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένη μεταβλητότητα. Οι γεωπολιτικές τριβές, οι πληθωριστικές ανησυχίες και το ενδεχόμενο διόρθωσης στον τεχνολογικό κλάδο αποτελούν τους βασικούς κινδύνους.
Έτος-ορόσημο αναμένεται ότι θα είναι το 2026 για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς πρόκειται να ολοκληρωθεί η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext. Η ένταξη στην «ομπρέλα» του πανευρωπαϊκού ομίλου έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή πίστας για την εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό και με την αναβάθμισή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets), η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τον διεθνή οίκο FTSE Russell τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
