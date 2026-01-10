Οι προβλέψεις για τις αγορές το 2026: Επενδυτική αισιοδοξία με αστερίσκους

Η «έκρηξη» στη Wall Street που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και η νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα - Οι γεωπολιτικές τριβές, οι πληθωριστικές ανησυχίες και το ενδεχόμενο διόρθωσης στον τεχνολογικό κλάδο αποτελούν τους βασικούς κινδύνους