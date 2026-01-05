Κέρδη στη Wall Street παρά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Άλμα 600 μονάδων για τον Dow Jones

Οι επενδυτές αγνόησαν το γεωπολιτικό ρίσκο και εστίασαν στα πλεονεκτήματα από την αλλαγή δεδομένων στη Βενεζουέλα - Κέρδη για τις πετρελαϊκές και τις αμυντικές μετοχές - Ανοδικές προοπτικές και για τις τεχνολογικές εταιρείες