Κέρδη στη Wall Street παρά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Άλμα 600 μονάδων για τον Dow Jones
Κέρδη στη Wall Street παρά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Άλμα 600 μονάδων για τον Dow Jones
Οι επενδυτές αγνόησαν το γεωπολιτικό ρίσκο και εστίασαν στα πλεονεκτήματα από την αλλαγή δεδομένων στη Βενεζουέλα - Κέρδη για τις πετρελαϊκές και τις αμυντικές μετοχές - Ανοδικές προοπτικές και για τις τεχνολογικές εταιρείες
Το ορόσημο των 49.000 μονάδων πέρασε για πρώτη φορά ενδοσυνεδριακά ο Dow Jones στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η Wall Street απάντησε με ράλι στη σύλληψη Μαδούρο και την ανατροπή των δεδομένων στην πλούσια σε πετρέλαιο και πρώτες ύλες Βενεζουέλα, αγνοώντας το όποιο γεωπολιτικό ρίσκο μπορεί να προκύψει.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» με άλμα 1,23% στο νέο υψηλό των 48.977 μονάδων, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,64% στις 6.902 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,69% φτάνοντας τις 23.395 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,16% και του 2ετούς στο 3,45%, καθώς έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα για την μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ έδειξε συρρίκνωση της τον Δεκέμβριο με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024.
Σε μια συνεδρίαση όπου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα ζήτηση τόσο για «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός όσο και για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, οι επενδυτές επέλεξαν να εστιάσουν στα πλεονεκτήματα που θα φέρει η ανατροπή Μαδούρο, παρά τα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούν τα γεγονότα για τη διεθνή τάξη πραγμάτων.
«Ενώ η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνονται ατάραχες», σχολίασε ο Τόμας Μάθιους, της Capital Economics. Ωστόσο, «οι γεωπολιτικές προεκτάσεις είναι δυνητικά σημαντικές και θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξημένα σε ορισμένα περιφερειακά περιουσιακά στοιχεία».
Η ασκούσα καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τη χώρα της, υιοθετώντας πιο συμφιλιωτικό τόνο έναντι της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την αρχική της αντίδραση για τη σύλληψη του Μαδούρο.
«Η πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Citi προσθέτοντας ότι «για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπλοκή καθοδηγείται από αντιλαμβανόμενα στρατηγικά συμφέροντα και όχι από μια άμεση προσπάθεια πολιτικής αλλαγής».
Πάντως, σε πρώτη φάση οι επενδυτές επικρότησαν τα σχέδια που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθεια αναβίωσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, οδηγώντας ανοδικά τις μετοχές του κλάδου, παρά το γεγονός ότι ειδικοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα είναι εύκολο και σίγουρα θα απαιτήσει τεράστια κονδύλια.
Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας σχολίαζαν ότι η ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της χώρας θα απαιτήσει επενδύσεις περίπου 10 δισ. δολαρίων ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Επίσης, επεσήμαναν για να επιστρέψουν και να επενδύσουν στη χώρα απαιτούν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και ένα σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο.
Πάντως, για την ώρα οι ενεργειακές μετοχές αποκόμισαν ισχυρά κέρδη με βασικό οδηγό την Chevron, που θεωρείται δίκαια και ο μεγάλος κερδισμένος των εξελίξεων δεδομένου πως έχει ήδη σημαντική παρουσία στη Βενεζουέλα. Το άλμα της Chevron τροφοδότησε και το ράλι του Dow.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Αmazon.com, η Tesla και η Qualcomm Inc., μετά και την ανακοίνωση της ότι επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά επεξεργαστών που αποτελούν τον πυρήνα των προσωπικών υπολογιστών.
Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημαντικό ρόλο στην πορεία των αγορών αυτή την εβδομάδα θα διαδραματίσουν και βασικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» με άλμα 1,23% στο νέο υψηλό των 48.977 μονάδων, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,64% στις 6.902 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,69% φτάνοντας τις 23.395 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,16% και του 2ετούς στο 3,45%, καθώς έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα για την μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ έδειξε συρρίκνωση της τον Δεκέμβριο με τον μεγαλύτερο ρυθμό από το 2024.
Σε μια συνεδρίαση όπου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα ζήτηση τόσο για «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός όσο και για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, οι επενδυτές επέλεξαν να εστιάσουν στα πλεονεκτήματα που θα φέρει η ανατροπή Μαδούρο, παρά τα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούν τα γεγονότα για τη διεθνή τάξη πραγμάτων.
«Ενώ η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνονται ατάραχες», σχολίασε ο Τόμας Μάθιους, της Capital Economics. Ωστόσο, «οι γεωπολιτικές προεκτάσεις είναι δυνητικά σημαντικές και θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξημένα σε ορισμένα περιφερειακά περιουσιακά στοιχεία».
Η ασκούσα καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τη χώρα της, υιοθετώντας πιο συμφιλιωτικό τόνο έναντι της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την αρχική της αντίδραση για τη σύλληψη του Μαδούρο.
«Η πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της Citi προσθέτοντας ότι «για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπλοκή καθοδηγείται από αντιλαμβανόμενα στρατηγικά συμφέροντα και όχι από μια άμεση προσπάθεια πολιτικής αλλαγής».
Πάντως, σε πρώτη φάση οι επενδυτές επικρότησαν τα σχέδια που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθεια αναβίωσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, οδηγώντας ανοδικά τις μετοχές του κλάδου, παρά το γεγονός ότι ειδικοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα είναι εύκολο και σίγουρα θα απαιτήσει τεράστια κονδύλια.
Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας σχολίαζαν ότι η ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της χώρας θα απαιτήσει επενδύσεις περίπου 10 δισ. δολαρίων ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Επίσης, επεσήμαναν για να επιστρέψουν και να επενδύσουν στη χώρα απαιτούν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και ένα σαφές νομικό και φορολογικό πλαίσιο.
Πάντως, για την ώρα οι ενεργειακές μετοχές αποκόμισαν ισχυρά κέρδη με βασικό οδηγό την Chevron, που θεωρείται δίκαια και ο μεγάλος κερδισμένος των εξελίξεων δεδομένου πως έχει ήδη σημαντική παρουσία στη Βενεζουέλα. Το άλμα της Chevron τροφοδότησε και το ράλι του Dow.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Αmazon.com, η Tesla και η Qualcomm Inc., μετά και την ανακοίνωση της ότι επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά επεξεργαστών που αποτελούν τον πυρήνα των προσωπικών υπολογιστών.
Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημαντικό ρόλο στην πορεία των αγορών αυτή την εβδομάδα θα διαδραματίσουν και βασικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.
Εκτός από τη δημοσίευση της κρίσιμης έκθεσης απασχόλησης Δεκεμβρίου, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας θα ανακοινώσει την Τετάρτη τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας, τις παραιτήσεις και τις απολύσεις για τον Νοέμβριο.
Επίσης, μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών, ενώ το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα ανακοινώσει την προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Ιανουάριο που θα δείξει και την κατεύθυνση της χρονιάς.
Τα στοιχεία, κυρίως από το μέτωπο της αγοράς εργασίας, θα μετρήσουν σημαντικά στην κατεύθυνση που θα αποφασίσει να ακολουθήσει η Fed, στη πρώτη συνεδρίαση της για το 2026. Μετά από τρεις περικοπές επιτοκίων την περσινή χρονιά, η αγορά έχει μικρές προσδοκίες για την έκβαση της συνεδρίασης που θα λάβει χώρα στις 27-28 Ιανουαρίου, δίδοντας πλέον μόνο 18% πιθανότητες σε νέα μείωση. Όμως, είναι σαφές ότι οι τελικές αποφάσεις του συμβουλίου θα ληφθούν με βάση την εικόνα των στοιχείων.
Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τις ενεργειακές, πολύ καλή πορεία είχαν και οι αμυντικές, όπως η General Dynamics και η Lockheed Martin, καθώς ο τρόπος χειρουργικής δράσης των Αμερικανών παραπέμπει σε ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των γεωπολιτικών θεμάτων.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό κλάδο υπήρχε αδημονία από τους επενδυτές για τα όσα σημαντικά θα πουν και θα ανακοινώσουν μεγάλες εταιρείες, όπως η Nvidia και η AMD στο συνέδριο 2026 CES που θα λάβει χώρα τις επόμενες ώρες.
«Πιστεύουμε ότι το φετινό συνέδριο CES θα είναι το πιο σημαντικό εδώ και δεκαετίες, καθώς έχει βρεθεί στο επίκεντρο η επανάσταση της AI» σχολίασε ο Νταν Ιβς της Wedbush Securities, μιλώντας στο CNBC.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Επίσης, μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών, ενώ το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα ανακοινώσει την προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Ιανουάριο που θα δείξει και την κατεύθυνση της χρονιάς.
Τα στοιχεία, κυρίως από το μέτωπο της αγοράς εργασίας, θα μετρήσουν σημαντικά στην κατεύθυνση που θα αποφασίσει να ακολουθήσει η Fed, στη πρώτη συνεδρίαση της για το 2026. Μετά από τρεις περικοπές επιτοκίων την περσινή χρονιά, η αγορά έχει μικρές προσδοκίες για την έκβαση της συνεδρίασης που θα λάβει χώρα στις 27-28 Ιανουαρίου, δίδοντας πλέον μόνο 18% πιθανότητες σε νέα μείωση. Όμως, είναι σαφές ότι οι τελικές αποφάσεις του συμβουλίου θα ληφθούν με βάση την εικόνα των στοιχείων.
Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τις ενεργειακές, πολύ καλή πορεία είχαν και οι αμυντικές, όπως η General Dynamics και η Lockheed Martin, καθώς ο τρόπος χειρουργικής δράσης των Αμερικανών παραπέμπει σε ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των γεωπολιτικών θεμάτων.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό κλάδο υπήρχε αδημονία από τους επενδυτές για τα όσα σημαντικά θα πουν και θα ανακοινώσουν μεγάλες εταιρείες, όπως η Nvidia και η AMD στο συνέδριο 2026 CES που θα λάβει χώρα τις επόμενες ώρες.
«Πιστεύουμε ότι το φετινό συνέδριο CES θα είναι το πιο σημαντικό εδώ και δεκαετίες, καθώς έχει βρεθεί στο επίκεντρο η επανάσταση της AI» σχολίασε ο Νταν Ιβς της Wedbush Securities, μιλώντας στο CNBC.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα