Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στις αγορές το 2025, με ελκυστική αποτίμηση και το 2026 – 2027
Η Ελλάδα υπεραποδίδει το 2025 έναντι ΗΠΑ και Ευρώπης, με υψηλές αποδόσεις και χαμηλές αποτιμήσεις, ενώ οι προοπτικές 2026-2027 αναδεικνύουν τρία διαφορετικά επενδυτικά μοντέλα
Με τις αγορές να φτάνουν στο κλείσιμο του 2025, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει δύο καθαρές αναγνώσεις: αφενός, οι φετινές αποδόσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη κινούνται σε παρόμοιο εύρος σε τοπικό νόμισμα, αφετέρου, η Ελλάδα ξεχωρίζει με έντονη υπεραπόδοση όντας στην πρώτη τετράδα των παγκόσμιων αποδόσεων είτε σε αποδόσεις σε ευρώ, είτε σε δολάριο.
Ο MSCI Greece με απόδοση 55% (σε ευρώ) ή 75% (δολάρια) ξεπέρασε τον κόσμο που κινήθηκε με +19%. Την ίδια στιγμή, οι αποτιμήσεις για το 2026 και το 2027 δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των αγορών παραμένουν σημαντικές και ουσιαστικές και ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount.
Η ελληνική αγορά ξεχωρίζει έντονα το 2025, με άνοδο 55,0% σε τοπικό νόμισμα και 75,3% σε όρους δολαρίου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η υπεραπόδοση αυτή δεν συνοδεύεται από υπερβολική διεύρυνση των αποτιμήσεων. Το P/E εκτιμάται στις 9,8 φορές για το 2025, μειώνεται στις 8,9 φορές το 2026 και στις 8,1 φορές το 2027. Παράλληλα, το P/BV ανέρχεται στις 1,4 φορές, το ROE στο 13,7% και η μερισματική απόδοση στο 4,8%, διαμορφώνοντας ένα προφίλ που συνδυάζει ανάπτυξη, κερδοφορία και υψηλό εισόδημα για τους μετόχους.
