Λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας, ποιες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις φόρων, ΕΝΦΙΑ και κρίσιμες ψηφιακές δηλώσεις λήγουν σήμερα, με τις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ να παραμένουν ανοιχτές έως τις 23:00

προθεσμία για μια σειρά φορολογικών πληρωμών και υποχρεώσεων που πρέπει να διευθετηθούν μέσα στη μέρα, ώστε να μη κάνει «ποδαρικό» με εκκρεμότητες και πρόσθετες επιβαρύνσεις το νέο έτος.



Στο «πακέτο» περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες πληρωμές φόρων και τελών, όσο και δηλώσεις που κλείνουν αποκλειστικά με το τέλος του φορολογικού έτους και για τις οποίες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Taxisnet παραμένουν διαθέσιμες έως τις 11 το βράδυ, δίνοντας στους φορολογούμενους το τελευταίο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες κινήσεις.







1. Τέλη ΙΧ και ψηφιακή κατάθεση πινακίδων Λήγει η προθεσμία εξόφλησης των



Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ. Συνεπώς, για περίπου 700.000 οχήματα απομένουν λίγες ώρες ακόμη προκειμένου να τακτοποιηθούν.







· 25% αν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου,



· 50% αν γίνει εντός Φεβρουαρίου και



Παράλληλα, λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων, δηλαδή την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω της πλατφόρμας myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.



2. Φόρος εισοδήματος - 6η δόση: Σήμερα λήγει η προθεσμία πληρωμής της έκτης δόσης του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν επιλέξει εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.



Επιπλέον, για να μην έρθουν αντιμέτωποι το 2026 με πρόσθετο φόρο, οι φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες) πρέπει μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα να καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών (ίσο με το 30% του ετήσιου εισοδήματος) βάσει συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί το 2025 μέσω καρτών, e-banking και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.



3. ΕΝΦΙΑ 2025 - 10η δόση: Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν επιλέξει εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε 12 μηνιαίες δόσεις πρέπει να καταβάλουν μέχρι τη 10η δόση για το 2025. Η πρώτη δόση είχε πληρωθεί στα τέλη Μαρτίου, ενώ απομένουν ακόμη δύο δόσεις μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου πληρωμών τον Φεβρουάριο του 2026.



4. δηλώσεις για αναδρομικά: Όσοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι εισέπραξαν αναδρομικά εντός του 2024, πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα ποσά αυτά, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αυτά ανάγονται. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά (όχι δηλαδή στην δήλωση που υπεβλήθη το 2025 για τα εισοδήματα του 2024) και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προκύπτει βεβαιώνεται με νέο εκκαθαριστικό και εξοφλείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, με δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 48 έντοκες δόσεις.



5. Δηλώσεις για κάλυψη τεκμηρίων: Δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, εντός του έτους.



6. Φορολογικές δηλώσεις αποβιωσάντων (2024): Συγγενείς και κληρονόμοι πρέπει επίσης να υποβάλουν μέχρι σήμερα οι φορολογικές δηλώσεις για φορολογούμενους που απεβίωσαν εντός του 2024. Η υποβολή γίνεται από τους νόμιμους κληρονόμους και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των κληρονόμων.



7. Υποχρεώσεις φορολογουμένων κατοίκων εξωτερικού: Φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 καλούνται να ολοκληρώσουν την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.



Ποιες ψηφιακές δηλώσεις «κλείνουν» πριν τα μεσάνυχτα Ωστόσο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, μια σειρά από κρίσιμες εφαρμογές που σχετίζονται με πληρωμές και υποβολή δηλώσεων θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 11:00 μμ. Ακόμα και αν κάποιος έχει συνδεθεί πριν την ώρα αυτή για να υποβάλει πχ τροποποιητική δήλωση Ε1, το σύστημα δεν θα δέχεται την ολοκλήρωση και αποστολή της μετά τις 11 το βράδυ.



Την Πρωτοχρονιά, ορισμένες ψηφιακές εφαρμογές θα παραμείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω κλεισίματος του φορολογικού έτους και θα επανενεργοποιηθούν σταδιακά από τις 2 Ιανουαρίου -οι περισσότερες.



Συγκεκριμένα, έως τις 23:00 απόψε θα λειτουργούν:



· Η ψηφιακή εφαρμογή myPROPERTY για την υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιών (επαναλειτουργία 2/1/2026).



· Το Περιουσιολόγιο (Ε9 / ΕΝΦΙΑ 2014-2025) για την ηλεκτρονική υποβολή και διόρθωση στοιχείων ακινήτων (επαναλειτουργία 2/1/2026).



· Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2024. Για τα έτη 2020-2024 η επανεκκίνηση έχει οριστεί για τις 2/1/2026 και για τα έτη 2015-2019 για τις 12/1/2026.



· Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ ειδικών καθεστώτων OSS-IOSS, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και παρακρατούμενων και λοιπών φόρων μέσω της πλατφόρμας myAADE (επαναλειτουργία 2/1/2026).



· Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με χρήση τραπεζικών καρτών και του συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp (επαναλειτουργία 2/1/2026).



· Η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών για το φορολογικό έτος 2024, η οποία κλείνει οριστικά σήμερα στις 23:00.



Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αντίστοιχων αποδεικτικών καταβολής.

31.12.2025, 07:10