Το 2026 φέρνει φοροανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Τι αλλάζει με τα 8 νέα μέτρα από την 1η Ιανουαρίου
Το 2026 φέρνει φοροανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Τι αλλάζει με τα 8 νέα μέτρα από την 1η Ιανουαρίου
Υπό προϋποθέσεις, το 2026 χιλιάδες επαγγελματίες αποκτούν αφορολόγητο και μειώσεις φόρου που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο μόνο των μισθωτών και συνταξιούχων
Ανατροπή στη φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες επέρχεται από την 1η Ιανουαρίου. Υπό προϋποθέσεις, το 2026 χιλιάδες επαγγελματίες αποκτούν αφορολόγητο και μειώσεις φόρου που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο μόνο των μισθωτών και συνταξιούχων. Με ετήσια εισοδήματα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ θα μείνουν πλήρως αφορολόγητοι ή θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται δραστικά – κατά 40% έως και 80%.
Σε απόλυτα νούμερα, με 7+1 νέα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά, τα καθαρά οφέλη για επαγγελματίες υπολογίζονται σε πολλές περιπτώσεις από 780 ευρώ έως και 6.500 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν επιβαρύνονται από την αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών τον Απρίλιο του 2026, το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει θετικό για τη συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων.
Τα οφέλη προκύπτουν κυρίως από την άμεση φορολογία με τη νέα φορολογική κλίμακα που τίθεται σε ισχύ και η οποία συνδυάζει:
Στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης (Μάιος – Ιούνιος 2026), οι επαγγελματίες θα δουν το πρώτο κέρδος, που είναι η μείωση στην προκαταβολή φόρου που δίνουν για το επόμενο έτος. Ενώ η πλήρης ελάφρυνση ολοκληρώνεται το 2027.
1/ Νέοι έως 30 ετών:Οι μεγάλοι κερδισμένοι
Για τους νέους έως 25 ετών ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενας 24χρονος γραφίστας με εισόδημα 18.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει περίπου 2.260 ευρώ φόρο, από το 2027 (για εισοδήματα 2026) δεν θα πληρώσει φόρο. Μαζί με τη μηδενική προκαταβολή φόρου από το 2026 το συνολικό όφελός του ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ετησίως.
Επιπλέον, οι νέοι έως 30 ετών απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα, άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν τους επηρεάζει καθόλου.
Σε απόλυτα νούμερα, με 7+1 νέα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά, τα καθαρά οφέλη για επαγγελματίες υπολογίζονται σε πολλές περιπτώσεις από 780 ευρώ έως και 6.500 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν επιβαρύνονται από την αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών τον Απρίλιο του 2026, το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει θετικό για τη συντριπτική πλειονότητα των ωφελούμενων.
Τα νέα μέτρα του 2026
Τα οφέλη προκύπτουν κυρίως από την άμεση φορολογία με τη νέα φορολογική κλίμακα που τίθεται σε ισχύ και η οποία συνδυάζει:
- 1/ Οριζόντια μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων για όλους.
- 2/ Προνομιακούς συντελεστές για νέους έως 30 ετών.
- 3/ Ειδική κλίμακα μείωσης φόρου για γονείς τρίτεκνους και πολύτεκνους
- Επιπλέον, από 1/1/2026 και στο εξής:
- 4/ Μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σε πάνω από 12.000 μικρούς οικισμούς της χώρας.
- 5/ Θα καταβάλλουν μισό ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν την κατοικία τους στους οικισμούς αυτούς.
- Τέλος η φορολογία από το πρώτο ευρώ το 2026 - Μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για νέους και πολύτεκνους
- 6/ Μειώνονται 30%-50% τα βασικά τεκμήρια φορολόγησης για όλα τα πρόσωπα (αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης).
- 7/ Προστίθεται μειωμένος συντελεστής ενοικίων 25% αντί 35%.
- 8/ Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε άλλα 19 νησιά του Αιγαίου, ωφελώντας όσους δραστηριοποιούνται σε αυτά ως καταναλωτές, αλλά και ως πωλητές.
Άνοιξη του 2026 η πρώτη «ανάσα»
Στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης (Μάιος – Ιούνιος 2026), οι επαγγελματίες θα δουν το πρώτο κέρδος, που είναι η μείωση στην προκαταβολή φόρου που δίνουν για το επόμενο έτος. Ενώ η πλήρης ελάφρυνση ολοκληρώνεται το 2027.
- Για παράδειγμα, μία νέα επαγγελματίας 27 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ:
- - Το 2025 (εκκαθάριση εισοδήματος 2024) πλήρωσε φόρο 1.900 ευρώ και προκαταβολή 950 ευρώ (συνολικά 2.850 ευρώ).
- - Το 2026 (εκκαθάριση εισοδήματος 2025) θα πληρώσει ίδιο φόρο (1.900 ευρώ) για το 2025, αλλά μειωμένη προκαταβολή 450 ευρώ για το 2027. Θα καταβάλει 2.350 ευρώ και όχι 2.850 που έδωσε φέτος. Ετσι, γλιτώνει άμεσα 500 ευρώ από την προκαταβολή.
- - Το 2027 (εκκαθάριση εισοδήματος 2026) θα πληρώσει μειωμένο φόρο (περίπου 900 ευρώ) για το 2026 και προκαταβολή 450 ευρώ για το 2028, δηλαδή 1.350 ευρώ συνολικά. Θα έχει έτσι πρόσθετο όφελος 1.000 ευρώ το 2027 από τον μειωμένο φόρο.
- - Συνολικά, στη διετία 2026-2027 θα έχει κερδίσει 1.500 ευρώ ή αναλογικά 62,50 ευρώ τον μήνα από φόρο εισοδήματος και μόνο. Ως νέα επαγγελματίας δεν επηρεάζεται από την αύξηση του τεκμαρτού καθώς έχει απαλλαγή λόγω ηλικίας.
Πώς προκύπτουν τα κέρδη – Παραδείγματα:
1/ Νέοι έως 30 ετών:Οι μεγάλοι κερδισμένοι
Για τους νέους έως 25 ετών ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενας 24χρονος γραφίστας με εισόδημα 18.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει περίπου 2.260 ευρώ φόρο, από το 2027 (για εισοδήματα 2026) δεν θα πληρώσει φόρο. Μαζί με τη μηδενική προκαταβολή φόρου από το 2026 το συνολικό όφελός του ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ετησίως.
Επιπλέον, οι νέοι έως 30 ετών απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα, άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν τους επηρεάζει καθόλου.
Και για τους ηλικίας 25 και άνω όμως (έως 30 ετών) οι συντελεστές μειώνονται δραστικά: για το κλιμάκιο εισοδήματος 10.000-20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει στο 9% (από 22%).
Για παράδειγμα, ένας 28χρονος λογιστής με εισόδημα 22.000 ευρώ εξοικονομεί περίπου 1.560 ευρώ από τον φόρο (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης 2%), συν άλλα 780 ευρώ από τη χαμηλότερη προκαταβολή που αντιστοιχεί στους φόρους που δεν καταβάλλει πλέον. Συνολικά στη διετία 2026-2027 θα γλιτώσει 2.340 ευρώ από φόρους που θα πλήρωνε χωρίς τις αλλαγές. Και αυτός απαλλάσσεται πλήρως από την αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
2/ Γονείς με παιδιά: Μείωση φόρου 30%-50%
Για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά αποκτούν μειώσεις φόρου ανάλογες με τους μισθωτούς. Μια 32χρονη κομμώτρια με 1 παιδί και εισόδημα 14.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 1.680 ευρώ φόρο. Από το 2027 (για εισόδημα του 2026) με τις νέες εκπτώσεις ο φόρος πέφτει στα 700-800 ευρώ. Μεικτό κέρδος: 900 ευρώ ετησίως. Προσοχή όμως: Αν έχει άνω των 6 ετών λειτουργία, η αύξηση του τεκμαρτού κατά 560 ευρώ (λόγω κατώτατου μισθού) θα της προσθέσει περίπου 120 ευρώ επιπλέον φόρο. Το καθαρό όφελος έτσι μειώνεται από 900 σε περίπου 780 ευρώ ετησίως ή 65 ευρώ τον μήνα.
Με δύο παιδιά η μείωση φτάνει έως 60%. Για παράδειγμα, ένας 35χρονος υδραυλικός με 2 παιδιά και εισόδημα 18.000 ευρώ:
■ Φέτος πλήρωσε 2.260 ευρώ φόρο και 1.130 προκαταβολή. Κατέβαλε δηλαδή 3.390 ευρώ.
■ Το 2027 (για το εισόδημα του 2026) θα πληρώσει περίπου 1.300 ευρώ φόρο + 650 προκαταβολή. Θα καταβάλει 1.950 ευρώ και γλιτώνει 1.440 ευρώ. Ακόμα και με αύξηση του τεκμαρτού επιβαρύνεται 112 ευρώ, αλλά διατηρεί καθαρό όφελος περίπου 1.330 ευρώ. Εξ αυτών τα 480 τα κερδίζει το 2026 από την προκαταβολή και άλλα 960 περίπου το 2027 από τον τελικό φόρο για τα κέρδη που είχε το 2026.
3/ Τρίτεκνοι: Μειωμένοι συντελεστές
Ειδικά για τους τρίτεκνους, οι συντελεστές πέφτουν δραστικά: τρίτεκνος γιατρός με εισόδημα 50.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 13.900 ευρώ, θα πληρώνει 9.100 ευρώ. Θα δει μεικτό κέρδος 4.800 ευρώ μόνο από τους φόρους στο εισόδημα. Ακόμα και με την αύξηση του τεκμαρτού (560 ευρώ ετησίως × συντελεστή φόρου 36%) το όφελος μειώνεται περίπου 200 ευρώ, αλλά το καθαρό κέρδος φτάνει στα 4.600 ευρώ. Πέραν του καθαρού φόρου, θα του «επιστραφούν» το 2026 και περίπου 2.400 ευρώ, καθώς θα δώσει προκαταβολή 4.550 ευρώ και όχι 6.950 που έδινε μέχρι φέτος.
Αλλά και για χαμηλότερο εισόδημα, 25.000 ευρώ, ένας τρίτεκνος επαγγελματίας το 2025 πλήρωνε περίπου 4.200 ευρώ φόρο. Το 2027 θα μειωθεί σε 2.400 ευρώ – θα έχει μεικτό όφελος 1.800 ευρώ. Από την αύξηση του τεκμαρτού χάνει 90 ευρώ, οπότε το καθαρό όφελος περιορίζεται σε 1.710 ευρώ ετησίως.
4/ Πολύτεκνοι (4+ παιδιά): Μηδενικός φόρος έως €20.000
Ειδικά για πολύτεκνους με 4 παιδιά και άνω, ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται επιπλέον αν έχουν περισσότερα παιδιά. Μια πολύτεκνη μητέρα με μικρό κατάστημα και εισόδημα 18.000 ευρώ, η οποία πλήρωσε φέτος 2.260 ευρώ φόρο και 1.130 προκαταβολή (σύνολο 3.390 ευρώ), την άνοιξη του 2026 θα πληρώσει 1.130 ευρώ και από το 2027 τίποτα πλέον, κερδίζοντας 3.390 ευρώ κάθε χρόνο. Ως πολύτεκνη, δεν επηρεάζεται από την αύξηση του τεκμαρτού.
Πηγή: newmoney.gr
Για παράδειγμα, ένας 28χρονος λογιστής με εισόδημα 22.000 ευρώ εξοικονομεί περίπου 1.560 ευρώ από τον φόρο (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης 2%), συν άλλα 780 ευρώ από τη χαμηλότερη προκαταβολή που αντιστοιχεί στους φόρους που δεν καταβάλλει πλέον. Συνολικά στη διετία 2026-2027 θα γλιτώσει 2.340 ευρώ από φόρους που θα πλήρωνε χωρίς τις αλλαγές. Και αυτός απαλλάσσεται πλήρως από την αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
2/ Γονείς με παιδιά: Μείωση φόρου 30%-50%
Για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά αποκτούν μειώσεις φόρου ανάλογες με τους μισθωτούς. Μια 32χρονη κομμώτρια με 1 παιδί και εισόδημα 14.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 1.680 ευρώ φόρο. Από το 2027 (για εισόδημα του 2026) με τις νέες εκπτώσεις ο φόρος πέφτει στα 700-800 ευρώ. Μεικτό κέρδος: 900 ευρώ ετησίως. Προσοχή όμως: Αν έχει άνω των 6 ετών λειτουργία, η αύξηση του τεκμαρτού κατά 560 ευρώ (λόγω κατώτατου μισθού) θα της προσθέσει περίπου 120 ευρώ επιπλέον φόρο. Το καθαρό όφελος έτσι μειώνεται από 900 σε περίπου 780 ευρώ ετησίως ή 65 ευρώ τον μήνα.
Με δύο παιδιά η μείωση φτάνει έως 60%. Για παράδειγμα, ένας 35χρονος υδραυλικός με 2 παιδιά και εισόδημα 18.000 ευρώ:
■ Φέτος πλήρωσε 2.260 ευρώ φόρο και 1.130 προκαταβολή. Κατέβαλε δηλαδή 3.390 ευρώ.
■ Το 2027 (για το εισόδημα του 2026) θα πληρώσει περίπου 1.300 ευρώ φόρο + 650 προκαταβολή. Θα καταβάλει 1.950 ευρώ και γλιτώνει 1.440 ευρώ. Ακόμα και με αύξηση του τεκμαρτού επιβαρύνεται 112 ευρώ, αλλά διατηρεί καθαρό όφελος περίπου 1.330 ευρώ. Εξ αυτών τα 480 τα κερδίζει το 2026 από την προκαταβολή και άλλα 960 περίπου το 2027 από τον τελικό φόρο για τα κέρδη που είχε το 2026.
3/ Τρίτεκνοι: Μειωμένοι συντελεστές
Ειδικά για τους τρίτεκνους, οι συντελεστές πέφτουν δραστικά: τρίτεκνος γιατρός με εισόδημα 50.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 13.900 ευρώ, θα πληρώνει 9.100 ευρώ. Θα δει μεικτό κέρδος 4.800 ευρώ μόνο από τους φόρους στο εισόδημα. Ακόμα και με την αύξηση του τεκμαρτού (560 ευρώ ετησίως × συντελεστή φόρου 36%) το όφελος μειώνεται περίπου 200 ευρώ, αλλά το καθαρό κέρδος φτάνει στα 4.600 ευρώ. Πέραν του καθαρού φόρου, θα του «επιστραφούν» το 2026 και περίπου 2.400 ευρώ, καθώς θα δώσει προκαταβολή 4.550 ευρώ και όχι 6.950 που έδινε μέχρι φέτος.
Αλλά και για χαμηλότερο εισόδημα, 25.000 ευρώ, ένας τρίτεκνος επαγγελματίας το 2025 πλήρωνε περίπου 4.200 ευρώ φόρο. Το 2027 θα μειωθεί σε 2.400 ευρώ – θα έχει μεικτό όφελος 1.800 ευρώ. Από την αύξηση του τεκμαρτού χάνει 90 ευρώ, οπότε το καθαρό όφελος περιορίζεται σε 1.710 ευρώ ετησίως.
4/ Πολύτεκνοι (4+ παιδιά): Μηδενικός φόρος έως €20.000
Ειδικά για πολύτεκνους με 4 παιδιά και άνω, ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται επιπλέον αν έχουν περισσότερα παιδιά. Μια πολύτεκνη μητέρα με μικρό κατάστημα και εισόδημα 18.000 ευρώ, η οποία πλήρωσε φέτος 2.260 ευρώ φόρο και 1.130 προκαταβολή (σύνολο 3.390 ευρώ), την άνοιξη του 2026 θα πληρώσει 1.130 ευρώ και από το 2027 τίποτα πλέον, κερδίζοντας 3.390 ευρώ κάθε χρόνο. Ως πολύτεκνη, δεν επηρεάζεται από την αύξηση του τεκμαρτού.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα