Wall Street: «Ζεσταίνεται» η αγορά βλέποντας το Santa Claus Rally να πλησιάζει
Τα απρόσμενα καλά μαντάτα από το μέτωπο του πληθωρισμού έφεραν κέρδη σε όλους τους δείκτες, βελτιώνοντας τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed - Μεγάλες κερδισμένες οι τεχνολογικές μετοχές
Τα νέα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού που δείχνουν επιβράδυνση του δείκτη με εντυπωσιακό ρυθμό τον προηγούμενο μήνα πυροδότησαν ανοδικές κινήσεις στις αγορές μετοχών και ομολόγων, ενδυναμώνοντας τις προσδοκίες των επενδυτών της Wall Street για για πιο αποφασιστικές μειώσεις των επιτοκίων από τη Federal Reserve το 2026.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,14% στις 47.951 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,79% στις 6.774 μονάδες διακόπτοντας ένα τετραήμερο καθοδικό σερί και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,38% φτάνοντας τις 23.006 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων καθώς τα στοιχεία καθησύχασαν όσους ότι ο ανθεκτικός πληθωρισμός θα μπορούσε να καθυστερήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,11% και του 2ετούς στο 3,46%.
Παρά τις επιφυλάξεις γύρω από τα δεδομένα, τα οποία επηρεάστηκαν από το κυβερνητικό shutdown, οι traders υποδέχτηκαν θετικά τη βραδύτερη άνοδο στις τιμές καταναλωτή από τις αρχές του 2021.
Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, έναντι εκτίμησης για 3,1% Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις συχνά ευμετάβλητες κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 2,6% έναντι πρόβλεψης για 3%.
«Οι στρεβλώσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν, αλλά η απότομη πτώση στον πληθωρισμό αφήνει τη Fed με λίγες δικαιολογίες ώστε να μην ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανεργία» σχολίασε η Σίμα Σαχ της Principal Αsset Management.
«Η Fed είπε ότι βρισκόταν σε στάση αναμονής και σήμερα είδε τον πληθωρισμό να κινείται στη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε η Έλεν Ζάντερ της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι ακόμα πάνω από τον στόχο, αλλά τα σημερινά δεδομένα άνοιξαν λίγο περισσότερο την πόρτα για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων».
Μετά και την πρόσφατη περικοπή από την FOMC, οι αγορές χρήματος «βλέπουν» 22% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Ιανουάριο, ήτοι ελαφρώς υψηλότερα από πριν από την ανακοίνωση. Οι traders επίσης εκτιμούν σταθερά ότι η Fed θα πραγματοποιήσει δύο περικοπές συνολικά, τον επόμενο χρόνο.
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αναλυτών προειδοποίησε την κρισιμότητα των στοιχείων του Δεκεμβρίου, που θα ρίξουν περισσότερο φως στην κατεύθυνση του πληθωρισμού και άρα στα περιθώρια ελιγμών της Fed.
Αν και τα στοιχεία Νοέμβριου είναι αναμφίβολα σημαντικά, προσφέροντας ελπίδα για μια διαφορετική αφήγηση πληθωρισμού από ό,τι έχουμε δει τους τελευταίους έξι μήνες, θα χρειαστούν περαιτέρω στοιχεία για να επιβεβαιώσουν αυτή την αλλαγή αφηγήματος, σχολίασε από την πλευρά του ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
Οι τάσεις αυτές προφανώς θα επηρεάσουν καθοριστικά την κατεύθυνση της Wall Street και τις προσδοκίες για το περίφημο Santa Claus Rally. «Ενώ η επόμενη χρονιά αναμφίβολα θα φέρει νέες προκλήσεις, καθώς προχωράμε προς το τέλος του έτους θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο για την αγορά να κινηθεί υψηλότερα, καθώς τα εταιρικά κέρδη αυξάνονται, το ΑΕΠ αναπτύσσεται και ο πληθωρισμός προς το παρόν παραμένει υπό έλεγχο», υποστήριξε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.
Οι αμερικανικές μετοχές κατευθύνονται προς τη νέα χρονιά με θετικό μομέντουμ και μια σειρά από ανοδικές προβλέψεις να τις στηρίζουν. Ωστόσο για να επιτευχθεί μια τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ισχυρών κερδών, πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν αρκετές πιθανές απειλές.
Για αρχή, οι αποτιμήσεις είναι ήδη υψηλές και η ομάδα μετοχών που ηγείται των κερδών είναι σχετικά περιορισμένη, γεγονός που συνιστά από μόνο του ρίσκο. Έτσι, πολλά εξαρτώνται από το αν οι περίφημες μετοχές του ΑΙ συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά ή θα καταλήξουν να… ξεφουσκώσουν.
Σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, περίπου το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι μια πιθανή πτώση στις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη σταθερότητα της αγοράς το 2026. Περισσότερο από το ένα τέταρτο προειδοποιεί για πιθανή αναταραχή της αγοράς αν ένας νέος πρόεδρος της Fed πιέσει για επιθετικές μειώσεις επιτοκίων.
Σε επίπεδο μετοχών, η Micron συγκέντρωσε τα… φώτα, με άλμα που έφτασε το 11%, καθώς η εταιρεία ημιαγωγών εξέδωσε ισχυρή πρόβλεψη εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο αναζωπυρώνοντας έτσι το ενδιαφέρον για το ΑΙ trade.
«Η έκθεση της Micron ήταν ενδεικτική του γεγονότος ότι οι δαπάνες θα είναι τεράστιες στο ΑΙ και θα συνεχίσουν να είναι τεράστιες τους επόμενους 12–18 μήνες» υποστήριξε ο Κρις Ο’ Κιφ της Logan Capital Management. «Θα υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι, αλλά αν παρακολουθείς τα κέρδη στον κλάδο, δεν θα εγκατέλειπα το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.
Μεταξύ των κερδισμένων, βρέθηκε επίσης η Amazon μαζί με την Nvidia και την Microsoft από τις τεχνολογικές, ενώ τα blue chips οδήγησαν προς τα πάνω η Goldman Sachs και η Caterpillar στηρίζοντας τον Dow.
Αξιοσημείωτη και η περίπτωση της αλυσίδας λιανικής Target, που ουσιαστικά συμπλήρωσε σήμερα την 12η συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίαση, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη μετοχή της.
Με φόντο την εορταστική περίοδο, έκθεση της Salesforce υποστήριξε ότι η ΑΙ θα οδηγήσει τις παγκόσμιες online πωλήσεις τις φετινές γιορτές στα 263 δισ. δολάρια, με την Target να ανταγωνίζεται στα ίσα τον κολοσσό της Walmart για ένα κομμάτι της αμερικανικής πίτας του κλάδου.
Αντίθετα, στις χαμένες μετοχές της συνεδρίασης ξεχώρισε η Insmed, η οποία υπέστη βαριές απώλειες λόγω διακοπής κλινικής δοκιμής φαρμάκου, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Birkenstock Holding. Απώλειες κατέγραψε και η CarMax, η οποία, παρά θετικά αποτελέσματα, είδε τους επενδυτές να ανησυχούν για τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και την αύξηση των δαπανών μάρκετινγκ, στρέφοντας ροή χρήματος εκτός της μετοχής, ενώ κάμψη σημείωσε η Lennar, λόγω απογοητευτικών οικονομικών επιδόσεων.
