Wall Street: «Ζεσταίνεται» η αγορά βλέποντας το Santa Claus Rally να πλησιάζει

Τα απρόσμενα καλά μαντάτα από το μέτωπο του πληθωρισμού έφεραν κέρδη σε όλους τους δείκτες, βελτιώνοντας τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed - Μεγάλες κερδισμένες οι τεχνολογικές μετοχές