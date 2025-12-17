Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι την Τρίτη 23/12 η πρώτη δόση, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Κλείσιμο

Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, θα πληρωθείΠιο αναλυτικά, αυτή η πρώτη δόση αφορά:-Την προκαταβολή του επιδόματος.-Τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.Τους δικαιούχους που είχαν καταχωρίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2025.Το επίδομα θέρμανσης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο., πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:-Πετρέλαιο θέρμανσης: από 15 Οκτωβρίου 2025.-Φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα & λοιπά θερμικά συστήματα: από 1η Οκτωβρίου 2025.-Καυσόξυλα & πέλετ (βιομάζα): από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.Το ποσό για τους δικαιούχους κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.Για καυσόξυλα και πέλετ, το διάστημα επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1η Ιουνίου 2025. Τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2026.αφορά αποκλειστικά όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα καλύπτει καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.