Επίδομα Θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η προκαταβολή, ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ
Επίδομα Θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η προκαταβολή, ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ
Το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 επιστρέφει για να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025 -2026 έκλεισαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και πλέον όλοι περιμένουν την πρώτη καταβολή, που θα γίνει κατά πληροφορίες έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2025. Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί μέχρι τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για έγγαμους ή άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, και εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, άτομα με πολυτελή διαβίωση ή όσοι δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.
Με κεντρική λέξη-κλειδί επίδομα θέρμανσης και δεδομένη την έντονη ζήτηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και ηλεκτρικό ρεύμα, η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικές αλλαγές αλλά και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα.
Καυσόξυλα και πέλετ (βιομάζα): από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026
Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο της χειμερινής περιόδου, ενώ δίνει μεγαλύτερο περιθώριο για τα στερεά καύσιμα.
1. Έως 23 Δεκεμβρίου 2025
Καταβάλλεται:
Η προκαταβολή,
Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για έγγαμους ή άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, και εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, άτομα με πολυτελή διαβίωση ή όσοι δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.
Με κεντρική λέξη-κλειδί επίδομα θέρμανσης και δεδομένη την έντονη ζήτηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και ηλεκτρικό ρεύμα, η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικές αλλαγές αλλά και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα.
Ποιες αγορές καυσίμων επιδοτούνται και σε ποιες ημερομηνίεςΓια να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα παρακάτω διαστήματα:
Πετρέλαιο θέρμανσης: από 15 Οκτωβρίου 2025, στην τιμή αναφοράς 1,14€/λίτροΦυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λοιπά θερμικά συστήματα: από 1η Οκτωβρίου 2025
Καυσόξυλα και πέλετ (βιομάζα): από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026
Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο της χειμερινής περιόδου, ενώ δίνει μεγαλύτερο περιθώριο για τα στερεά καύσιμα.
Πότε καταβάλλεται το επίδομα – Αναλυτικές ημερομηνίεςΟι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζών σε τρεις διαδοχικές δόσεις. Συγκεκριμένα:
1. Έως 23 Δεκεμβρίου 2025
Καταβάλλεται:
Η προκαταβολή,
Οι αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2025,
Με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025.
2. Έως 29 Μαΐου 2026
Πληρώνονται:
Οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,
Οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1 Ιουνίου 2025 και τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,
Με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026.
3. Έως 31 Ιουλίου 2026
Επιπλέον πληρωμή για:
Φυσικό αέριο,
Τηλεθέρμανση,
Με κατανάλωση μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.
είναι αφορολόγητο,
είναι ακατάσχετο,
δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο,
ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου, τις ενστάσεις και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025.
2. Έως 29 Μαΐου 2026
Πληρώνονται:
Οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,
Οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1 Ιουνίου 2025 και τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,
Με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026.
3. Έως 31 Ιουλίου 2026
Επιπλέον πληρωμή για:
Φυσικό αέριο,
Τηλεθέρμανση,
Με κατανάλωση μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοιΤο επίδομα θέρμανσης:
είναι αφορολόγητο,
είναι ακατάσχετο,
δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο,
ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου, τις ενστάσεις και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE