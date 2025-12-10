Επίδομα Θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η προκαταβολή, ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ

Το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 επιστρέφει για να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος

αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025 -2026 έκλεισαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και πλέον όλοι περιμένουν την πρώτη καταβολή, που θα γίνει κατά πληροφορίες έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2025.



Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για έγγαμους ή άτομα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.







Με κεντρική λέξη-κλειδί επίδομα θέρμανσης και δεδομένη την έντονη ζήτηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και ηλεκτρικό ρεύμα, η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικές αλλαγές αλλά και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα.



Ποιες αγορές καυσίμων επιδοτούνται και σε ποιες ημερομηνίες Για να δοθεί το επίδομα θέρμανσης, οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα παρακάτω διαστήματα:



Πετρέλαιο θέρμανσης: από 15 Οκτωβρίου 2025, στην τιμή αναφοράς 1,14€/λίτρο Φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λοιπά θερμικά συστήματα: από 1η Οκτωβρίου 2025



Καυσόξυλα και πέλετ (βιομάζα): από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026



Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο της χειμερινής περιόδου, ενώ δίνει μεγαλύτερο περιθώριο για τα στερεά καύσιμα.



Κλείσιμο Πότε καταβάλλεται το επίδομα – Αναλυτικές ημερομηνίες Οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζών σε τρεις διαδοχικές δόσεις. Συγκεκριμένα:



1. Έως 23 Δεκεμβρίου 2025



Καταβάλλεται:



Η προκαταβολή,



Οι αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2025,



Με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025.



2. Έως 29 Μαΐου 2026



Πληρώνονται:



Οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,



Οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1 Ιουνίου 2025 και τιμολογήθηκαν έως 15 Απριλίου 2026,



Με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026.





3. Έως 31 Ιουλίου 2026



Επιπλέον πληρωμή για:



Φυσικό αέριο,



Τηλεθέρμανση,



Με κατανάλωση μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.



Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι Το επίδομα θέρμανσης:



είναι αφορολόγητο,



είναι ακατάσχετο,



δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο,



ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση.



Η Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου, τις ενστάσεις και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

10.12.2025, 10:54