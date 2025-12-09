Η Jumbo «πετάει», αλλά ο Βακάκης φοβάται τους αγρότες

Κλείσιμο

Με μια σπάνιας έντασης και ασυνήθιστα σκληρή προειδοποίηση, ο Απόστολος Βακάκης παρενέβη δημοσίως για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την αγορά από την κλιμακούμενη ένταση στις κινητοποιήσεις των αγροτών και την προοπτική αποκλεισμού εθνικών οδικών αρτηριών, λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων, προτρέποντας ευθέως την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αποτελεσματικές λύσεις για τη διαφύλαξη της ομαλότητας σε μια κρίσιμη περίοδο για το εμπόριο.«Ο Όμιλος Jumbo καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα και με απόλυτο τρόπο την ομαλότητα στην αγορά και την εύρυθμη λειτουργία της Χώρας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου διότι απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ημίμετρων που μαθηματικά θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα και μη αναστρέψιμες επιπλοκές στην εξαγωγική οικονομία και στην ίδια την Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας.Παρ’ όλα αυτά με βάση τα στοιχεία 11μηνου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η εταιρεία προκύπτει ότι οι επιδόσεις της για ακόμα μία φορά υπερβαίνουν τις συντηρητικές, αν όχι απαισιόδοξες, εκτιμήσεις του κ. Βακάκη.Μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι, ο ισχυρός άνδρας της Jumbo είχε κατεβάσει τον πήχη για το 2025, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων μόλις 4% σε επίπεδο ομίλου και κερδοφορία στα ίδια επίπεδα με το 2024. Τα στοιχεία του 11μήνου, ωστόσο, δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι πωλήσεις κινούνται με ρυθμό αύξησης περίπου 8% στο ενδεκάμηνο, δηλαδή σε διπλάσια ταχύτητα από την επίσημη πρόβλεψη της διοίκησης.Η εικόνα ανά αγορά είναι αποκαλυπτική της δυναμικής:-στην Ελλάδα οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κοντά στο 9%,-στην Κύπρο κινούνται περίπου στο +8%,-στη Βουλγαρία η άνοδος διαμορφώνεται κοντά στο +4%, ενώ-στη Ρουμανία περί το +5%.Παρά το γεγονός ότι ο κ. Βακάκης εξακολουθεί να υπογραμμίζει ότι οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος είναι καθοριστικοί για το τελικό αποτύπωμα της χρονιάς, η αγορά ήδη προεξοφλεί ότι και το 2025 οδηγείται προς ένα ακόμη ισχυρό κλείσιμο, σε συνέχεια του 2024 που έκλεισε με καθαρά κέρδη 320 εκατ. ευρώ, παρά τη «γραμμή επιφυλακτικότητας» που είχε υιοθετήσει τότε η διοίκηση λόγω της νέας ισορροπίας στο διεθνές εμπόριο.Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται να «κουμπώσει» και το μεγάλο διεθνές στοίχημα της συνεργασίας με τη Fox Group στο Ισραήλ, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο επιτυχημένους πυλώνες της εξωστρέφειας της Jumbo. Τα καταστήματα στην ισραηλινή αγορά συνεχίζουν να αποδίδουν ισχυρά, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους franchisees της ελληνικής εισηγμένης να σχεδιάζουν τη δημιουργία 5-6 νέων καταστημάτων εντός του 2026.Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των καταστημάτων το επόμενο διάστημα