Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος
Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος
Τα προβλήματα, κυρίως στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, προκλήθηκαν καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα
Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31 το μεσημέρι, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.
Η κατάσταση που διαμορφώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Δομοκού και στα χωριά που βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα ήταν δύσκολη, καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα.
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel.
Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.
Η κατάσταση που διαμορφώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Δομοκού και στα χωριά που βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα ήταν δύσκολη, καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα.
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα