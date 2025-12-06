Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πλημμύρες Σιδηροδρομικό δίκτυο Hellenic Train

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος

Τα προβλήματα, κυρίως στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, προκλήθηκαν καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα

Hellenic Train: Μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Παλαιοφάρσαλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31 το μεσημέρι, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Δομοκού και στα χωριά που βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα ήταν δύσκολη, καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα. 

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης