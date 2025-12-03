Συγχώνευση της Eurobank Ergasias Holding με την Eurobank ΑΕ, μία τραπεζική οντότητα από τις 15 Δεκεμβρίου

Η συγχώνευση της Eurobank Ergasias Holding με την Eurobank Α.Ε. διενεργείται, καθώς μειώνει τα διοικητικά έξοδα, προάγει τη διαφάνεια και δημιουργεί σαφέστερη εικόνα για τους μετόχους