Συγχώνευση της Eurobank Ergasias Holding με την Eurobank ΑΕ, μία τραπεζική οντότητα από τις 15 Δεκεμβρίου
Η συγχώνευση της Eurobank Ergasias Holding με την Eurobank Α.Ε. διενεργείται, καθώς μειώνει τα διοικητικά έξοδα, προάγει τη διαφάνεια και δημιουργεί σαφέστερη εικόνα για τους μετόχους
Να εγκρίνουν τη συγχώνευση της Eurobank Ergasias Holding με την Eurobank Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, κλήθηκαν οι μέτοχοι, καθώς εξέλειψαν οι λόγοι που καθιστούσαν απαραίτητη την ύπαρξη της δεύτερης.
Όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας κ. Καραβίας η συγχώνευση ουσιαστικά διενεργείται, επειδή καθίσταται πλέον απαραίτητη, καθώς μειώνει τα διοικητικά έξοδα, προάγει τη διαφάνεια και δημιουργεί σαφέστερη εικόνα για τους μετόχους.
Η ανταλλαγή μετοχών θα είναι μία προς μία. Η νέα οντότητα εισέρχεται στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της holding, ενώ τα στελέχη και το προσωπικό ήταν ήδη και στην Απορροφώσα εταιρία και δεν προβλέπεται καμία μείωση προσωπικού ή απόλυση.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα τα πάντα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου. Στις 9/12 παύει η διαπραγμάτευση της holding στο Χρηματιστήριο, στις 12/12 ολοκληρώνεται η συγχώνευση και στις 15/12 αρχίζει η διαπραγμάτευση της νέας εταιρίας στο Χρηματιστήριο και ξεκινάει εκ νέου το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών με υπόλοιπο 123 εκατ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 29/4/26.
Η διοίκηση πρόκειται να υπογράψει τις συμβολαιογραφικές πράξεις.
Η ύπαρξη της εταιρίας Holding είχε αποφασιστεί, ώστε να μην απομειωθούν κεφάλαια της τράπεζας κατά την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων. Τώρα που η παράμετρος αυτή, εξέλειψε και ο λόγος για τον οποίον η τράπεζα διατηρεί τη δεύτερη οντότητα.
