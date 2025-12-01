Πάνος Ξενοκώστας: Η ΟΝΕΧ θα ναυπηγήσει πλοία της ακτοπλοΐας-Υπογραφή συμβάσεων το 2026

Επιβεβαίωσε ο CEO της Attica Πάνος Δικαίος ότι βρίσκεται πολύ κοντά» στην κατασκευή του πρώτου ελληνικών συμφερόντων νεότευκτου μετά την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας