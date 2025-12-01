Πάνος Ξενοκώστας: Η ΟΝΕΧ θα ναυπηγήσει πλοία της ακτοπλοΐας-Υπογραφή συμβάσεων το 2026
Πάνος Ξενοκώστας: Η ΟΝΕΧ θα ναυπηγήσει πλοία της ακτοπλοΐας-Υπογραφή συμβάσεων το 2026
Επιβεβαίωσε ο CEO της Attica Πάνος Δικαίος ότι βρίσκεται πολύ κοντά» στην κατασκευή του πρώτου ελληνικών συμφερόντων νεότευκτου μετά την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο οποίος στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΑΜΚΕ «Κόμβος» παρουσίασε το σχέδιο των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου για τις πρώτες νέες ναυπηγήσεις μετά από δεκαετίες, προαναγγέλλοντας ότι μέσα στο 2026 ο όμιλος θα υπογράψει συμβάσεις για πλοία ακτοπλοΐας.
Η παρέμβασή του επιβεβαίωσε ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται πλέον σε φάση επανεκκίνησης. Η ανακοίνωση συμβαδίζει με τη συνεργασία του ομίλου ONEX με την Attica Group, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο CEO της Attica Πάνος Δικαίος, βρίσκεται «πολύ κοντά» στην κατασκευή του πρώτου ελληνικών συμφερόντων νεότευκτου μετά την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Ωστόσο, ο κ. Δικαίος έθεσε ένα θεμελιώδες ζήτημα, την αναγκαιότητα ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, η οποία υπερβαίνει ένα μεμονωμένο εγχείρημα και απαιτεί ενιαία στρατηγική και διαφορετικό χρηματοδοτικό μοντέλο. Σήμερα, όπως είπε, η χρηματοδότηση βασίζεται σε δανεισμό, εταιρικά κεφάλαια και περιορισμένο leasing μοντέλο που δεν επαρκεί για το κόστος της πράσινης μετάβασης. «Αλλιώς, το βάρος θα περάσει στους επιβάτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα», προειδοποίησε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Η παρέμβασή του επιβεβαίωσε ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται πλέον σε φάση επανεκκίνησης. Η ανακοίνωση συμβαδίζει με τη συνεργασία του ομίλου ONEX με την Attica Group, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο CEO της Attica Πάνος Δικαίος, βρίσκεται «πολύ κοντά» στην κατασκευή του πρώτου ελληνικών συμφερόντων νεότευκτου μετά την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Ωστόσο, ο κ. Δικαίος έθεσε ένα θεμελιώδες ζήτημα, την αναγκαιότητα ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, η οποία υπερβαίνει ένα μεμονωμένο εγχείρημα και απαιτεί ενιαία στρατηγική και διαφορετικό χρηματοδοτικό μοντέλο. Σήμερα, όπως είπε, η χρηματοδότηση βασίζεται σε δανεισμό, εταιρικά κεφάλαια και περιορισμένο leasing μοντέλο που δεν επαρκεί για το κόστος της πράσινης μετάβασης. «Αλλιώς, το βάρος θα περάσει στους επιβάτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα», προειδοποίησε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα