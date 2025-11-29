Ο πόλεμος των finfluencers στην Ελλάδα: Τι λένε, ποιοι τους ακολουθούν και τι φοβούνται οι Αρχές
Διαδικτυακή μάχη για τα κίνητρα και την επιρροή - Πόσο μεγάλο είναι το φαινόμενο finfluencers στην Ελλάδα, πώς τροφοδοτείται από τον οικονομικό αναλφαβητισμό στη χώρα και πώς απάντησε η Τράπεζα της Ελλάδας
Ένας «πόλεμος» ξέσπασε πρόσφατα στο ελληνικό διαδίκτυο. Το τελευταίο βίντεο γνωστού στο διαδικτυακό κοινό οικονομολόγου βάζει στο στόχαστρο τους Έλληνες influencers, που δίνουν συμβουλές για αποταμίευση, επενδυτικά προϊόντα και οικονομική διαχείριση. Στο βίντεο απάντησαν youtubers που θεώρησαν ότι στοχοποιούνται, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία μεγάλη συζήτηση για το ποιος και πώς δικαιούται να δίνει συμβουλές οικονομικού περιεχομένου στους χρήστες του διαδικτύου.
Η επέλαση των finfluencers
Ονομάζονται finfluencers και πρόκειται για influencers που δίνουν συμβουλές οικονομικής διαχείρισης. Το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στο εξωτερικό και φυσικά έχει φτάσει και στην Ελλάδα.
Από το TikTok και το Instagram έως το YouTube, εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο αντλούν πλέον οικονομικές πληροφορίες όχι από τράπεζες ή συμβούλους, αλλά από influencers με συχνά εντυπωσιακό lifestyle και απλοποιημένα μηνύματα.
