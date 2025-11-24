Ελληνο-κινεζικές συνεργασίες: Νέες προοπτικές στην Ναυτιλία και τις επενδύσεις
Ο Γου Τζιντσενγκ, επικεφαλής της Λαϊκής Κυβέρνησης του Πουντόνγκ της Σαγκάης, υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας–Κίνας στο πλαίσιο της 30ής επετείου του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου και παρουσιάζει τις ευκαιρίες του Πουντόνγκ για επενδύσεις και ανάπτυξη
Κατά τον εορτασμό της 30ής επετείου του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου και την εκδήλωση που εστίασε μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας του Πουντόνγκ, ο επικεφαλής της Λαϊκής Κυβέρνησης του Πουντόνγκ της Σαγκάης, Γου Τζιντσενγκ τόνισε τη μακρόχρονη φιλία Ελλάδας–Κίνας, τις αμοιβαίες οικονομικές ευκαιρίες και την στρατηγική σημασία της ναυτιλιακής συνεργασίας. Αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας: την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ναυτιλιακής αλυσίδας, την προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων και την ανταλλαγή γνώσεων στην εκπαίδευση και τον ναυτικό πολιτισμό.
Η εκδήλωση έδωσε την αφορμή για μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα, με έμφαση στον ναυτιλιακό κλάδο, την τεχνολογία και τις επενδύσεις.
Η παρουσία του Πουντόνγκ στην Ελλάδα και η επίσκεψη σε κορυφαίες ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπογραμμίζει την αυξανόμενη αλληλεπίδραση των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον Γου Τζιντσενγκ, το 2024 περισσότεροι από 100.000 Κινέζοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ οι πτήσεις Ελλάδας–Κίνας παρουσίασαν αύξηση πληρότητας από 60% σε πάνω από 85% μετά την εφαρμογή της απαλλαγής βίζας. Παράλληλα, ο διμερής εμπορικός όγκος έφτασε τα 13 δισ. δολάρια, με σημαντική αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ Πουντόνγκ και Ελλάδας.
