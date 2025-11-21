CrediaΒank: 1,2 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση το 2026
CrediaΒank: 1,2 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση το 2026
Πριν το τέλος του έτους οι υπογραφές για την HSBC Μάλτας - Νέα συνθετική τιτλοποίηση
Με ισχυρή πιστωτική επέκταση που θα φθάσει τα 1.2 δισ. ευρώ το 2026 από 1 δισ. ευρώ το 2025 θα κινηθεί η CrediaBank.
Οπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας και η CEO κα Ελένη Βρεττού στην παρουσίαση προς τους αναλυτές η πιστωτική επέκταση της τράπεζας παρακολουθεί ρυθμούς 8% έναντι 1% της αγοράς. Στο 9μηνο η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις το 2025 θα διαμορφωθούν στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα νέα δάνεια αποτελούν ένα καλό μείγμα όπου το 50% αφορά επιχειρήσεις ενώ υπάρχει μεγάλη ισορροπία όσον αφορά τον στόχο που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ενώ η τράπεζα διαθέτει άφθονη ρευστότητα για την ανάπτυξη των δανείων.
Η CrediaBank ολοκλήρωσε την ενοποίηση των συστημάτων της με την Παγκρήτια τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα έτος μετά τη νομική συγχώνευση, ενώ ήδη εργάζεται για την ενοποίηση των συστημάτων με την HSBC Μάλτας.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 17,6%. Oπως σημείωσε η διοίκηση της τράπεζας στο τέταρτο τρίμηνο έχει προβλέψει πράξη κεφαλαικής ενίσχυσης ύψους 70 μονάδων βάσης με συνθετική τιτλοποίηση.
