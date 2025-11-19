Η γεωγραφία της απόδρασης: 6 προορισμοί στην Ελλάδα που παραμένουν αυθεντικοί
Καθώς κάποιες περιοχές της χώρας, ασφυκτιούν από τον υπερτουρισμό, ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά νέα καταφύγια
Νέοι προορισμοί αναδύονται σε εύθραυστη ισορροπία: διαθέτουν ήδη ξενοδοχεία-ορόσημα που λειτουργούν ως πόλοι έλξης, αλλά προστατεύονται από «φίλτρα» που ανακόπτουν τον μαζικό τουρισμό, όπως η απαιτητική γεωγραφία αλλά και η απουσία διεθνών πτήσεων και πολύ περισσότερων charter. Εντοπίζουμε έξι τέτοιους προορισμούς, αναλύοντας τη δυναμική που τους αναδεικνύει και το «παράθυρο ευκαιρίας» πριν η ισορροπία διαταραχθεί.
Ζαγόρι: Η αρχιτεκτονική της σιωπής
Πριν δύο χρόνια, το Ζαγόρι, εντάχθηκε στους πίνακες της Unesco, ως πολιτιστικό τοπίο. Αυτό άλλαξε πολλά στην περιοχή. Το Monocle το αποκάλεσε «ανεξερεύνητο ορεινό καταφύγιο» ενώ ο Guardian εξύμνησε το φαράγγι του Βίκου και τα οθωμανικά γεφύρια. 46 πέτρινα χωριά σε άγρια αρμονία με τη Πίνδο.
