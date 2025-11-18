Τράπεζα της Ελλάδος: Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο του 2025
Τράπεζα της Ελλάδος: Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο του 2025
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,362 δισ. ευρώ - Σε 51,516 δισ. ευρώ οι δαπάνες
Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 3,922 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 7,043 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,362 δισ. ευρώ, από 55,699 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51,516 δισ. ευρώ, από 48,453 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.
